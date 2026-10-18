Ντράγκαν Σάκοτα: Έβδομος σε νίκες στην Α' Εθνική ο κόουτς της ΑΕΚ
Ο Ντράγκαν Σάκοτα συνεχίζει να γράφει το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ! Ο 74χρονος προπονητής της ΑΕΚ έγινε ο έβδομος τεχνικός σε νίκες από καταβολής Α' Εθνικής κατηγορίας (1963/64).
Η Ένωση έκαμψε με δυσκολία την αντίσταση της Μυκόνου (17/10, 84-79) στη SUNEL Arena, μια νίκη - milestone στην καριέρα του έμπειρου Σέρβου, που αποτελεί εμβληματική φιγούρα του Δικέφαλου Αετού.
Ο «Σάλε» έφτασε τις 262 νίκες και ξεπέρασε τον Αργύρη Πεδουλάκη, στη σχετική λίστα. Πρώτος, με 418 νίκες είναι ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης.
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