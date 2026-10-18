Κατσίβελης στο Gazzetta: «Ο Ερτέλ τους... φτιάχνει όλους, βγήκαμε μπροστά για τον Μπάρτλεϊ»

Ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε στο Gazzetta μετά την νίκη της ΑΕΚ επί της Μυκόνου και στάθηκε στην εμπειρία του ελληνικού κορμού, τον μαέστρο Ερτέλ και τις κομβικές επιστροφές των Γουίλιαμς-Μπράουν.

H AEK ζορίστηκε πολύ από την αξιόμαχη Μύκονο, αλλά στο τέλος βρήκε τις λύσεις και επικράτησε με 84-79 της Μυκόνου, φτάνοντας στις 2 νίκες στη GBL στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Η Ένωση κλήθηκε να παίξει δίχως τον Φρανκ Μπάρτλεϊ, όμως είδε τους Ντέρικ Γουίλιαμς και Γκρεγκ Μπράουν να επιστρέφουν και να γεμίζουν τη ρακέτα, ενώ κομβικοί για τη νίκη της Βασίλισσας ήταν και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Δημήτρης Κατσίβελης.

Ο Κατσίβελης ήταν πρώτος σκόρερ του ματς μαζί με τον Λάρυ, έχοντας 13 πόντους, 3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα. Μέτρησε 12 στο ranking. Έκανε σπουδαία δουλειά και στις δύο μεριές του παρκέ και έδειξε ξανά ότι αποτελεί ένα πολύτιμο γρανάζι στη μηχανή του Σάκοτα. Mάλιστα πήρε και ένα σπουδαίο επιθετικό φάουλ στα 33 δευτερόλεπτα από τον Τσάιλντς με το σκορ υπέρ της ΑΕΚ με 81-77 σε εκείνο το σημείο.

Μετά το τέλος του ματς μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας μετά την ήττα από τον Άρη, ξεχώρισε την ικανότητα του Ερτέλ (είχε 11 ασίστ) , ενώ στάθηκε στις κομβικές επιστροφές των Μπράουν και Γουίλιαμς.

«Mπράουν-Γουίλιαμς δίνουν άλλη διάσταση στο παιχνίδι της ΑΕΚ»

Για το αν η ήττα από τον Άρη έβαλε έξτρα πίεση στην ΑΕΚ για το ματς με τη Μύκονο: «Δεν θα έλεγα ότι υπήρχε έξτρα πίεση. Θέλαμε να αντιδράσουμε και να υπερασπιστούμε την έδρα μας. Να πάρουμε τις νίκες που πρέπει εδώ μέσα, στο γήπεδο μας. Κατά διαστήματα κάναμε καλό ματς. Είχαμε όμως αρκετά κενά, αρκετή κοιλιά στην απόδοση μας. Αυτό πρέπει να το δουλέψουμε και να το βελτιώσουμε στα επόμενα μας».

Για την πολυφωνία της Ένωσης και το γεγονός πως είχε 6 παίκτες διψήφιους στο σκοράρισμα: «Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η ομάδα είναι χτισμένη έτσι που μπορεί να πάρει πράγματα από όλους. Έχουμε έναν δημιουργό όπως είναι ο Ερτέλ που μπορεί να φτιάξει το παιχνίδι για παραπάνω από έναν παίκτες, για όλους. Τους... φτιάχνει όλους. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Για να καλύψουμε την απουσία του Μπάρτλεϊ έπρεπε να βγούμε μπροστά».

Για την επιστροφή των Μπράουν και Γουίλιαμς: «Σίγουρα είναι δύο παίκτες που δίνουν άλλη διάσταση στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Η αθλητικότητα και ο τρόπος παιχνιδιού τους είναι κάτι που μας έλειψε. Επιθετικά και αμυντικά. Η δουλειά μας είναι μέσα από την προπόνηση να βρούμε πλέον τη χημεία και με αυτά τα παιδιά που επιστρέφουν να παρουσιάσουμε καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια».

Για τη βοήθεια που πήρε η ΑΕΚ από τον ελληνικό κορμό και την δική του εμφάνιση, αλλά και του Λαρεντζάκη: «Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε αυτά τα παιχνίδια που είναι στην έδρα μας. Πολλά παιδιά έχουν πλέον την εμπειρία. Όλος ο ελληνικός κορμός έχει πλέον την εμπειρία από την Α1. Πρέπει να παίξουμε να πάρουμε αυτά τα ματς και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα στην προπόνηση. Να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο την κατάλληλη χρονική περίοδο»