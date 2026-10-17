Επιβλητική εμφάνιση έκανε η Αντβέρπ στη BNXT League πριν συναντήσει την ΑΕΚ για το Basketball Champion League.

Η ΑΕΚ μετά την επικράτηση επί της Μυκόνου στρέφει την προσοχή της στο ματς της Τετάρτης στη SUNEL Arena κόντρα στην Αντβέρπ για το BCL (21/10, 19:00).

Η βελγική ομάδα πριν τη «μάχη» με τη Ένωση αναμετρήθηκε με τους Ντιουκς για τη BNXT League, όπου επικράτησε με 125-86 εκτός έδρας πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του BCL.

Σε αυτό το παιχνίδι, κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Ένοχ Τσικς ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ η Αντβέρπ είχε συνολικά επτά παίκτες διψήφιους.

Tα δεκάλεπτα: 22-29, 50-54, 62-89, 86-125