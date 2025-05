Όλα είνα πλέον έτοιμα για το Final Four του BCL το οποίο θα διεξαχθεί στη Sunel Arena. Με αφορμή το γεγονός πως ο τίτλος θα κριθεί για μία ακόμη φορά στη χώρα μας, το Gazzetta θυμάται έξι ακόμη φορές όπου το Final Four κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης διεξήχθηκε σε ελληνικό γήπεδο!

Η Παρασκευή (9/5) είναι πλέον εδώ. Η ώρα για το τζάμπολ στη Sunel Arena και το Final Four του Basketball Champions League πλησιάζει. Η ΑΕΚ, η Μάλαγα, η Τενερίφη και η Γαλατάσαραϊ ετοιμάζονται να ριχτούν στη «μάχη» έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο τρόπαιο.

Η Ελλάδα για μία ακόμη φορά είναι έτοιμη να υποδεχτεί το Final Four μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, «ξυπνώντας» με αυτόν τον τρόπο μνήμες από τις περασμένες φορές όπου κάποιος ευρωπαϊκός τίτλος κρίθηκε μέσω Final Four στα εδάφη της χώρας μας.

Το Gazzetta, με αφορμή τη γιορτή του BCL στη Sunel Arena, κάνει αναδρομή στο παρελθόν και γράφει για έξι φορές όπου η «καρδιά» του ευρωπαϊκού μπάσκετ «χτυπούσε» στην Ελλάδα.

Το... παρθενικό 1993 και η τρίτη σερί χρονιά του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά

Το πρώτο Final Four ευρωπαϊκής διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, διεξήχθη πριν από 32 χρόνια και συγκεκριμένα στο τέλος της σεζόν του 1992-93.

Μάλιστα, αυτό είχε συνδυαστεί με την τρίτη συνεχόμενη παρουσία του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της Ευρώπης.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας φιλοξένησε τότε το Final Four του FIBA European League, με τον «δικέφαλο» του Βορρά να μένει για λίγο εκτός του μεγάλου τελικού.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχασε στις λεπτομέρειες από την Τρεβίζο στον ημιτελικό με 79-77 και έτσι το καλύτερο που θα μπορούσε πλέον να διεκδικήσει, ήταν η τρίτη θέση. Στον μικρό τελικό βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης (76-70), η οποία είχε αποκλειστεί από τη Λιμόζ με 62-52.

Ο ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας την καλή του πορεία εκείνης της περιόδου, μπόρεσε να επιβληθεί της «Βασίλισσας» και την άφησε στην τέταρτη θέση.

Στον μεγάλο τελικό, ανάμεσα στη Λιμόζ και την Τρεβίζο, οι Γάλλοι κατάφεραν να κάμψουν τους Ιταλούς με 59-55 και πήραν με αυτόν τον τρόπο το τρόπαιο στο ΣΕΦ.

Η αλλαγή της χιλιετίας και το δέυτερο του Παναθηναϊκού

Η αλλαγή της χιλιετίας, βρήκε τον Παναθηναϊκό να «κυνηγάει» τον δεύτερο ευρωπαϊκό του τίτλο.

Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατάφερε να προκριθεί στο Final Four του 2000 της FIBA Euroleague και «ετοίμασε βαλίτσες» για... Θεσσαλονίκη!

Το PAOK Sports Arena υποδέχτηκε εκείνη τη χρονιά τις τέσσερις ομάδες οι οποίες είχαν αντέξει περισσότερο τους περασμένους μήνες, με το «τριφύλλι» μάλιστα να φτάνει στην κορυφή.

Στον ημιτελικό οι «πράσινοι» άφησαν εκτός την Εφές έχοντας επικρατήσει με 81-71 ενώ στον έτερο ημιτελικό, η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε επιβληθεί της Μπαρτσελόνα με 65-51.

Στον μικρό τελικό η τούρκικη ομάδα ήταν καλύτερη της ισπανικής και πήρε τη νίκη με 75-69 ενώ στον μεγάλο τελικό είχε έρθει η ώρα ο Παναθηναϊκός να... ράψει το δεύτερο αστέρι του.

Έχοντας MVP τον Ζέλικο Ρέμπρατσα που σημείωσε 20 πόντους, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μακάμπι με 73-67 και έφτασε με αυτόν τον τρόπο στην κορυφή της Ευρώπης.

2003: Ο Άρης στο «σπίτι» του και στην κορυφή

Στις αρχές Μαΐου του 2003, η «καρδιά» του FIBA Europe Champions Cup χτυπούσε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.

Ο Άρης, έχοντας κάνει μία από τις καλύτερες του σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είχε φτάσει στο Final Four και είχε την ευκαιρία να το κατακτήσει μέσα στο ίδιο του το «σπίτι»!

Στο «Αλεξάνδρειο», η Πρόκομ είχε επιβληθεί της Βέντσπιλς με 79-57 και είχε πάρει το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Στον έτερο ημιτελικό, ο Άρης αναδείχθηκε σε μεγάλος νικητής κόντρα στη Χέμοφαρμ με 73-66 και έκλεισε και αυτός τη θέση του στο πιο κρίσιμο ματς της σεζόν.

Ο μικρός τελικός αποδείχθηκε... θρίλερ, με τη Βέντσπιλς τελικά να παίρνει την τρίτη θέση έχοντας επικρατήσει με 91-90. Αντίστοιχο «θρίλερ» με μεγαλύτερη ωστόσο αξία αποδείχθηκε και ο μεγάλος τελικός.

Ο Άρης, έχοντας τον δικό του κόσμο στο πλάι του, μπόρεσε να πάρει τη νίκη με έναν πόντο (84-83) και κατέκτησε έτσι την κορυφή.

Το τέταρτο αστέρι του Παναθηναϊκού και ο θρίαμβος του ΟΑΚΑ

Τον Μάιο του 2007, είχε έρθει η ώρα του ΟΑΚΑ. Το Ολυμπιακό Στάδιο είχε φορέσει τα γιορτινά του ώστε να υποδεχτεί το Final Four της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός είχε περάσει με άνεση το εμπόδιο της Τάου Κεράμικα (νυν Μπασκόνια) με 67-53 και έκλεισε το ραντεβού του για τον τελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας που είχε επιβληθεί της Μάλαγα με 62-50.

Στις 6 Μαΐου, το «τριφύλλι» έπαιξε τον πέμπτο του ευρωπαϊκό τελικό και κατάφερε να «ράψει» το τέταρτο αστέρι του. Ο Ραμούνας Σισκάουσκας έφτασε τους 20 πόντους και ηγήθηκε των «πρασίνων» στην οριακή νίκη με 93-91.

Στον μικρό τελικό, η Μάλαγα είχε πάρει το ντέρμπι με την Κεράμικα και έχοντας νικήσει με 76-74, πήρε την τρίτη θέση.

2018: Μία... χρυσή «κιτρινόμαυρη» χρονιά

Το 2018 αδιαμφισβήτητα αποτελεί μία από τις χρονιές ορόσημο για τον οργανισμό της ΑΕΚ. Ένας από τους λόγους ήταν και η εντυπωσιακή σεζόν της «Βασίλισσας» στο BCL.

Στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα και ύστερα από ένα τρομερό «θρίλερ», είχε πάρει την πρόκριση επί της Μούρθια με 77-75, σε έναν αγώνα όπου ο έμπειρος Σέρβος προπονητής του «δικεφάλου», είχε αντιμετωπίσει τον Ίμπον Ναβάρο, ένα... ματσάρισμα που θα επαναληφθεί και απόψε!

Στον άλλον ημιτελικό, η Μονακό είχε επιβληθεί της Λούντβιγκσμπουργκ με 87-65 και εξασφάλισε έτσι το «εισιτήριό» της για τον τελικό.

Λίγη ώρα μετά τον μικρό τελικό όπου η Μούρθια πήρε τη νίκη με 85-74, η ΑΕΚ επικράτησε της Μονακό με 100-94 και κατέκτησε με αυτόν τον τρόπο την κορυφή του BCL για το 2018.

2020: Η «άλωση» του... κρύου ΟΑΚΑ

Το 2020 η ζωή πάνω σε ολόκληρο τον πλανήτη άλλαξε ξαφνικά και απότομα λόγω της έξαρσης του Covid-19 που καθήλωσε σχεδόν τα πάντα. Το BCL δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο και κάπως έτσι, ενώ παραδοσιακά το Final Four γίνεται αρχές Μαΐου, εκείνη τη φορά έγινε στις αρχές του Οκτωβρίου της επόμενης σεζόν! Για την ακρίβεια ωστόσο, τη σεζόν 2019-20 δεν διοργανώθηκε Final Four αλλά... Final Eight!

Το ΟΑΚΑ ετοιμάστηκε για μία ακόμη φορά να υποδεχτεί τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, ωστόσο σε αντίθεση με την προηγούμενη, η ατμόσφαιρα δεν είχε την ίδια αίσθηση. Τα περιοριστικά μέτρα που ίσχυαν τότε δεν επέτρεψαν στους φιλάθλους των ομάδων να παρακολουθήσουν από κοντά τις αναμετρήσεις και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ΟΑΚΑ να είναι... κρύο.

Η προσπάθεια της ΑΕΚ άρχισε κόντρα στην τσέχικη Νίμπουργκ, την οποία και απέκλεισε με 94-82. Στον ημιτελικό βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Σαραγόσα, την οποία και έκαμψε με 99-75, έχοντας κλείσει έτσι το εισιτήριό της για τον τελικό. Εκεί έπρεπε να αντιμετωπίσει τη Μπούργκος, η οποία είχε επικρατήσει στον ημιτελικό της Ντιζόν με 81-69.

Στον μεγάλο τελικό ωστόσο, τα η ευστοχία στα τρίποντα της ισπανικής ομάδας δεν άφησαν το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου να βρει τον ρυθμό που ήθελε και κάπως έτσι, οι παίκτες του Ζοάν Πεναρόγια πανηγύρισαν τη νίκη με 85-74.