Η ΑΕΚ βρήκε στο πρόσωπο του Ντέρικ Γουίλιαμς τον νέο φόργουόρντ της με εμπειρία από την Ελλάδα και αξιοσημείωτη καριέρα σε NBA και Ευρώπη.

Η ΑΕΚ «καλημέρισε» τους φιλάθλους της με μία ανάρτηση που προκάλεσε ενθουσιασμό αποκαλύπτοντας πως ο Ντέρικ Γουίλιαμς βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη SUNEL Arena για λογαριασμό της Ένωσης. Ο 35χρονος θα ξεκινήσει προπονήσεις άμεσα, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν προγραμματισμένη την πρώτη τους συνάντηση ενόψει της νέας σεζόν για σήμερα, Δευτέρα 17/8

Η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο κατέληξε στον παίκτη που θα αποτελέσει το τελευταίο κομμάτι στη γραμμή των ψηλών της, με τον Ντέρικ Γουίλιαμς να επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει ξανά τα κιτρινόμαυρα και να αποτελέσει μαζί με τον Γκρεγκ Μπράουν τις δύο επιλογές της Ένωσης στη θέση «4», δίνοντας στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έναν παίκτη με σημαντική εμπειρία και μεγάλη επιθετική ικανότητα. Με αυτή την κίνηση οι «κιτρινόμαυροι» κλείνουν το μέτωπο της frontline και θα βάλουν τις τελευταίες πινελιές στην περιφέρεια τις επόμενες μέρες

Ο Γουίλιαμς διαθέτει μακρά παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς το 2011 επιλέχθηκε στο Νο2 του NBA Draft. Στο NBA αγωνίστηκε συνολικά σε 428 παιχνίδια, έχοντας περάσει από Τίμπεργουλβς, Κινγκς, Νικς, Χιτ, Καβαλίερς και Λέικερς. Στην καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα πρωτάθλημα μέτρησε 8,9 πόντους κατά μέσο όρο.

Το 2018 έκανε το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη, όταν μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου. Ακολούθησαν η Φενέρμπαχτσε, η Βαλένθια, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Παναθηναϊκός, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο. Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μέτρησε μέσο όρο 11 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Την τελευταία σεζόν ο έμπειρος φόργουορντ βρέθηκε στη Νότια Κορέα, όπου σε 55 αγώνες είχε ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία. Σε περίπου 23 λεπτά ανά παιχνίδι σημείωσε 18 πόντους, ενώ πρόσθεσε 5,3 ριμπάουντ και σχεδόν δύο ασίστ κατά μέσο όρο. Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η ΑΕΚ χρειάστηκε να καταβάλει buy out ύψους 100.000 δολαρίων στην ομάδα της Νότιας Κορέας. Ο Γουίλιαμς βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.