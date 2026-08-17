ΑΕΚ: Το Depth Chart της Ένωσης μετά την απόκτηση του Γουίλιαμς
Ακόμα μια πολύ σημαντική κίνηση ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Η Βασίλισσα έκανε δικό της τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού με εμπειρία από NBA και EuroLeague, τον Ντέρικ Γουίλιαμς που θα αποτελέσει το τελευταίο κομμάτι στη γραμμή των ψηλών της μαζί με τον Γκρεγκ Μπράουν στις θέσεις των φόργουορντ.
Σιγά-σιγά συμπληρώνεται το παζλ της Ένωσης, όμως απομένουν λίγα... κομμάτια ακόμα για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Επίσης η ΑΕΚ θα ενισχύσει το ελληνικό της στοιχείο με ένα παίκτη που θα αγωνίζεται κυρίως ως small forward (ίσως και στο «2»), πιθανότατα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Το depth chart της ΑΕΚ παίρνει τη μορφή του και μένουν οι τελευταίες πινελιές
Το depth chart της ΑΕΚ
PG: Προσθήκη ξένου, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας
SG: Μπάρτλεϊ, Κατσίβελης, Γυμνόπουλος
SF: Νόλεϊ, (πιθανότατα Λαρεντζάκη)
PF: Μπράουν, Γουίλιαμς
C: Τζόζεφ, Φίζελ, Σκορδίλης
Αρκετοί παίκτες όπως ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης, ο Νόλεϊ και ο Μπράουν μπορούν να καλύψουν πάνω από μια θέσεις.
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