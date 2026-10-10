Χωρίς Όσμαν, Καλάθη που πήραν ανάσες, αλλά με Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί και Γκρέι να πρωταγωνιστούν, ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα (86-73) επί της Δόξας Λευκάδας Elabet.

Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθης έμειναν εκτός για να πάρουν ανάσες στην αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας Elabet, με τον ΠΑΟΚ να έχει και πάλι, διάφορα διαστήματα... προβληματισμού, αλλά και τους Ναζ Μήτρου-Λονγκ (16π., 5 ασίστ), Μπριν Ταϊρί (16π.) και ΡεϊΚουάν Γκρέι (12π.), να κάνουν τη δουλειά, κόντρα στην ομάδα του κόουτς Τερζή που δεν τα παράτησε ποτέ και με Χάρμον (21π.), Ρόμπινσον (12π.), διεκδίκησε ό,τι περισσότερο μπορούσε.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα και το 4/4 συνολικά μαζί με την Ευρώπη, ενώ την Τρίτη ακολουθεί απαιτητική εκτός έδρας αποστολή με τη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία, για το Eurocup.

Ο αγώνας:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το... μυαλό αλλού, έμεινε πίσω με 5-10, αλλά στη συνέχεια με την είσοδο του Ταϊρί, αλλά και τις καλύτερες αποφάσεις που έφερε ο Μπαζίνας με τη μπάλα, η κατάσταση ήρθε στα χέρια του (22-18). Με τους ίδιους στην πεντάδα και σαφώς περισσότερη ένταση στην άμυνα, ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα 13-2, για το 35-20 και από εκείνο το σημείο και μετά, ο ρυθμός έπεσε και πάλι, αφού τα σφυρίγματα ήταν πολλά, για το 42-31 της ανάπαυλας.

Με τον Μήτρου-Λονγκ και τον Γκρέι να παίρνουν πρωτοβουλίες στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ πήγε στο 57-42, αλλά δεν το τελείωνε με τη Δόξα με Χάρμον και Ρόμπινσον να μειώνει σε 64-54. Με Γκρέι, Ταϊρί, Μήτρου-Λονγκ, η διαφορά πήγε στο +16 (74-58), με τους φιλοξενούμενους πάντως να μην τα παρατούν, μειώνοντας με 8 σερί πόντους του Ρόμπινσον σε μονοψήφια διαφορά (81-73). Ο Ταϊρί έχασε ένα ζευγάρι βολών, έβαλε το επόμενο για το 83-73, με τον Φίλλιο με τρίποντο να διαμορφώνει το τελικό 86-73.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 42-31, 64-54, 86-73

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… H τριάδα Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί και Γκρέι με τα καλά τους και τα στραβά τους, έκαναν τη... δουλειά ελλείψει Όσμαν, Καλάθη.

MVP O… Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ είχε 16 πόντους (4/5 διπ., 2/5 τριπ.) και 5 ασίστ, "διαβάζοντας" καλύτερα από όλους σήμερα ό,τι του έδινε η αντίπαλη άμυνα.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι έψαχνε ένα πιο "γεμάτο" παιχνίδι, μετά τον τραυματισμό του και σήμερα είχε 12 πόντους (5/8 διπ., 0/1 τριπ.), ενώ έκανε και 4 λάθη.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ…Ο Ντεβιόν Χάρμον, είχε 21 πόντους τη Δόξα Λευκάδας Elabet, με 9/17 δίποντα, 0/3 τρίποντα, αλλά και 7 ασίστ για 1 λάθος, κουβαλώντας την ομάδα του.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ…Ο Μάρκους Φόστερ έμεινε στους 8 πόντους, με 3/9 σουτ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Και σήμερα έμεινε χαμηλά στο τρίποντο ο ΠΑΟΚ, σουτάροντας με 25% (6/24)