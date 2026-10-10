Το Περιστέρι επικράτησε του Ηρακλή με 91-89 στην παράταση για την 2η αγωνιστική της Greek Basket League.

Τη δεύτερη νίκη του στην GBL βρήκε το Περιστέρι, επικρατώντας με 91-89 του Ηρακλή στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Σε ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση και ήταν ντέρμπι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, η ομάδα του Ξανθόπουλου γύρισε από το -17, έχοντας σε φοβερή μέρα τον Τάι Νίκολς(33π) και, πέτυχε την 2η συνεχόμενη νίκη της στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Παπαδάκης με clutch τρίποντο, 2.2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Τρομερό ο Τάι Νίκολς που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους!

Περιστέρι - Ηρακλής: Η εξέλιξη του αγώνα

Η πιεστική άμυνα του Περιστερίου... οδήγησε τον Ηρακλή να υποπέσει σε πέντε λάθη σε έξι λεπτά και μπόρεσε να πάρει το πρώτο προβάδισμα στον αγώνα (13-7. 5').

Οι Θεσσαλονικείς, είχαν άμεση αντίδραση και μέσω της καλής κυκλοφορίας στην επίθεσή τους, βρήκαν σκορ, ενώ ο Στάιλς μετά από μία εύστοχη βολή μείωσε (17-15, 8') και λίγο αργότερα με τρίποντο του Μαστρογιαννόπουλου πέρασαν μπροστά (17-18, 8'). Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον «γηραιό» να έχει το προβάδισμα (19-21, 10').

Επιβλητικός ο Ηρακλής, άστοχο το Περιστέρι

Στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου, το Περιστέρι... πλήρωσε την αστοχία του έξω από τη γραμμή των 6.75μ. και ο Ηρακλής μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί, διευρύνοντας το προβάδισμά του (21-29, 23'), ενώ λίγο αργότερα ο Μέλβιν έστειλε τη διαφορά στο +11 για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (21-32, 23'), μετά από εύστοχο τρίποντο.

Η ομάδα του Ξανθόπουλου, πέραν της αστοχίας της (11/20 δίποντα 55%, 0/9 τρίποντα, 0%!), αντιμετώπισε πρόβλημα και στα ριμπάουντ (8-23), με τον Ηρακλή να κυριαρχεί στη ρακέτα και στη συνέχεια να βρίσκει συνεχόμενα καλάθια στο μπροστινό μέρος του παρκέ και να παίρνει.. αέρα 16 πόντων (28-44, 17'), μετά από καλάθι του Ντιάρα.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, αναγκάζοντας το Περιστέρι σε λάθος αποφάσεις και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με +17 (35-52, 20').

Μετά την ανάπαυλα, το Περιστέρι μπήκε πιο... ορεξάτο στην αναμέτρηση και επιχείρησε να μειώσει τη διαφορά (45-59, 23'), ωστόσο το πρόβλημά του ήταν στην άμυνα, με τον Ηρακλή να κρατάει το υπέρ του προβάδισμα (49-63, 24'), βρίσκοντας σκορ στο ανοιχτό γήπεδο.

Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια, βελτίωσαν την άμυνά τους και ψαλίδισαν τη διαφορά (53-65, 26') και ο Άντερσον διαμόρφωσε το (56-67, 27'), μετά από γκολ φάουλ. Η πίεση της ομάδας του Ξανθόπουλου δεν σταμάτησε, αναγκάζοντας τον Ηρακλή σε λάθη και μπόρεσε να κατεβάσει την απόσταση του σκορ σε μονοψήφια τιμή (59-67, 29').Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σύνολο του Λούκιτς να βρίσκει τρίποντο με τον Σλαφτσάκη και να έχει ξανά +11 (59-70, 30').

Η αντίδραση του Περιστερίου

Στην έναρξης του τελευταίου δεκαλέπτου, το Περιστέρι έκανε γρήγορο (6-0) και κατέβασε την απόσταση του σκορ στους έξι πόντους (66-72, 33'). Ο Ηρακλής στη συνέχεια έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, με τους γηπεδούχους να το εκμεταλλεύονται και να ρίχνουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά (67-72, 33'). Η αντεπίθεση του Περιστερίου συνεχίστηκε!

Ο Νίκολς με προσωπικό σερί (5-0) και συνολικό επιμέρους σκορ (13-4) για την ομάδα του, μείωσε στο καλάθι (72-74, 35'), πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Οι «πρίγκιπες» της Δυτικής όχθης, κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και ο Νίκολς με νέο εύστοχο τρίποντο, έβαλε μπροστά το Περιστέρι (75-74, 36'). Ο Ηρακλής απάντησε άμεσα, κάνοντας γρήγορο (0-5) και μετά από τρίποντο του Λεκιού και δίποντο του Μέλβιν, πήρε ξανά τα... ηνία στο σκορ (75-79, 37').

Τη...σκυτάλη πήρε ο Φιντς που με λέι-απ μείωσε στο καλάθι (77-79, 39'), ενώ ο Άντερσον ισοφάρισε για το Περιστέρι (79-79, 39'). Στην τελευταία ολόκληρη επίθεση του Ηρακλή, ο Ντιάρα έκανε λάθος και έδωσε κατοχή στους γηπεδούχους με 24.8 δευτερόλεπτα να απομένουν. Την ευθύνη για το Περιστέρι στην τελευταία του επίθεση πήρε ο Νίκολς που αστόχησε σε τρίποντο και το ματς πήγε στην παράταση (79-79, 40').

Ο Φιντς έβαλε το πρώτο καλάθι στην παράταση, βάζοντας το Περιστέρι μπροστά (81-70, 41΄), ωστόσο ο «γηραιός» απάντησε γρήγορα με τον Μέλβιν να φέρνει και πάλι το ματς στα ίσια (81-81, 41').

Ο Τάι Νίκολς συνέχισε να είναι εύστοχος έξω από τη γραμμή των 6.75μ (33π.!) και διαμόρφωσε το (84-83, 42'). Με το σκορ να είναι ισοπαλία (85-85), ο Φράιντελ έβαλε και πάλι μπροστά το Περιστέρι (87-85, 43'). Ο Ηρακλής στη συνέχεια ισοφάρισε με τον Σύλλας (87-87), 40 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Ο Φιντς κέρδισε φάουλ και με 1/2 βολές έβαλε και πάλι μπροστά το Περιστέρι (88-87), με 28 δεευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Λεκιού πήρε την ευθύνη για την επίθεση του Ηρακλή και με απίστευτο κάρφωμα έδωσε στον Ηρακλή το προβάδισμα (88-89), 8.9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Στην τελευταία επίθεση του Περιστερίου, ο Παπαδάκης με τρίποντη... βόμβα έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του (91-89), 2.2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη! Ο Ηρακλής έχασε το τρίποντο και το Περιστέρι πανηγύρισε τη νίκη

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Γιατί γύρισε από το -17 και βελτίωσε την άμυνά του στο 2ο ημίχρονο.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Τάι Νίκολς με 33 πόντους (9/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 6/11 βολές), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Φιντς με 17 πόντους/

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Πολύ καλός ο Λεκιού με 19 πόντους και ο Μέλβιν με 18π

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Γκιουζέλης που έμεινε στους 0 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 53 ριμπάουντ του Ηρακλή, έναντι 36 του Περιστερίου

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 35-52, 59-70, 79-79 κ.δ, 91-89

Peristeri FG 2PT FG 3PT FG FT REB OTHER STATS # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 T. NICHOLS SG 35:08 33 12-21 57% 9-12 75% 3-9 33% 0 3 3 3 3 4 0 1 1 10 15 26 1 J. FINCH PG 30:15 17 6-17 35% 5-10 50% 1-7 14% 0 2 2 6 0 2 0 2 1 5 3 13 4 O. PAYNE C 19:15 4 2-3 66% 2-3 66% 0-0 0% 1 3 4 0 1 0 6 0 5 0 9 12 12 G. GKIOUZELIS PF 10:21 0 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -7 -1 32 T. ANDERSON SF 29:00 14 5-12 41% 4-8 50% 1-4 25% 4 6 10 1 1 1 1 1 2 3 12 17 BENCH 5 J. ITTOUNAS SG 4:10 0 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -6 -1 15 N. FREIDEL SG 27:10 7 2-3 66% 2-3 66% 0-0 0% 3 3 6 1 1 0 0 0 3 2 0 11 19 M. CHATZIDAKIS C 21:55 4 1-3 33% 1-3 33% 0-0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 -4 0 23 K. PAPADAKIS (C) SG 9:49 4 1-5 20% 0-1 0% 1-4 25% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 -12 1 25 W. CARIUS PF 22:04 0 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 2 1 3 0 2 1 0 0 2 0 3 1 55 A. NIKOLAIDIS PG 15:53 8 3-7 42% 3-5 60% 0-2 0% 0 1 1 1 2 3 0 0 3 3 -3 7 88 A. THOMAKOS SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team / Coach 4 1 5 1 0 TEAM TOTALS 91 32-74 43% 26-46 56% 6-28 21% 21-34 61% 15 20 35 12 13 13 7 4 22 26 90

TEAM STATISTICS

Points from turnovers: 29 | Points in the paint: 52 | Second chance points: 11 | Fast break points: 19 | Bench points: 23 | Biggest lead: 6 | Biggest scoring run: 8

Coach: V. XANTHOPOULOS

Assistant Coaches: C. STEFANIDIS, S. MAKRIS

Iraklis BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB OTHER STATS # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 J. LECQUE SG 28:53 19 8-17 47% 7-12 58% 1-5 20% 1 0 1 1 3 0 0 2 3 3 -9 9 2 C. MELVIN PF 33:15 18 8-15 53% 6-9 66% 2-6 33% 2 6 8 2 2 1 1 1 3 1 10 19 10 H. DIARRA SG 36:34 12 4-13 30% 4-10 40% 0-3 0% 1 6 7 10 5 3 0 2 3 6 1 18 11 J. HUTSON C 16:13 10 3-5 60% 2-4 50% 1-1 100% 1 1 2 0 2 0 1 1 4 2 1 8 16 C. SYLLAS SG 22:07 2 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 1 4 5 0 1 0 0 0 3 0 -2 6 BENCH 3 D. STYLES SF 29:46 12 3-4 75% 2-3 66% 1-1 100% 4 5 9 1 0 0 1 0 3 4 -6 19 5 N. HORCHLER PF 4:16 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 7 V. MOURATOS PG 8:26 2 1-3 33% 1-1 100% 0-2 0% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 1 -3 1 13 D. SLAFTSAKIS (C) PF 16:20 7 2-4 50% 1-3 33% 1-1 100% 0 5 5 0 1 0 0 1 1 1 -3 9 19 G. ARNOKOUROS SF 12:54 4 2-3 66% 2-3 66% 0-0 0% 2 1 3 0 2 0 0 0 2 2 -1 4 56 S. MASTROGIANNOPOULOS PG 16:16 3 1-6 16% 0-1 0% 1-5 20% 0 1 1 3 0 1 1 0 3 2 4 4 77 S. STAVRAKOPOULOS SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team / Coach 5 6 11 2 0 TEAM TOTALS 89 33-71 46% 26-47 55% 7-24 29% 16-22 72% 17 36 53 18 20 6 4 7 27 22 106

TEAM STATISTICS

Points from turnovers: 18 | Points in the paint: 44 | Second chance points: 21 | Fast break points: 11 | Bench points: 28 | Biggest lead: 17 | Biggest scoring run: 11

Coach: Z. LUKIC

Assistant Coaches: S. KARAPOSTOLOU, S. EVGENIADIS