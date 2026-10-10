Η Καρδίτσα επικράτησε των Βίκος Φalcons με 85-74 για την 2η αγωνιστική της Greek Basket League.

Την 2η νίκη της στην GBL πέτυχε η Καρδίτσα, επικρατώντας των Βίκος Φalcons με 85-74.

Παρότι το ματς ήταν ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο στο 4ο δεκάλεπτο και έφτασε προς το θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ ο Τζάστιν Τέρνερ με 26 πόντους.

Καρδίτσα - Βίκος Φalcons: Η εξέλιξη του αγώνα

Με την άμυνες να κυριαρχούν των επιθέσεων, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν παρόμοια την αναμέτρηση και δυσκολευόντουσαν να βρουν σκορ στην επίθεσή τους (18-16, 10').

Στο δεύτερο δεκάλεπτο κάθε φορά που η Καρδίτσα επιχειρούσε να ξεφύγει, ο Βίκος είχε αντίδραση και έλεγχε τον ρυθμό του αγώνα. Το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα των Ιωαννίνων να έχει μειώσει στους τρεις (39-36, 20').

Μετά την ανάπαυλα, αμφότερες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ, με τον Τέρνερ να δίνει επιθετικές λύσεις στην Καρδίτσα. Ο Νίκος Γκίκας με εύστοχο τρίποντο, έδωσε... αέρα τεσσάρων πόντων στην ομάδα του (59-55, 30').

Στην τελευταία περίοδο, η Καρδίτσα είχε τον πρώτο... λόγο, τρέχοντας σερί (8​​​​​​​-5) και πήρε προβάδισμα επτά πόντων (67-60, 32'). Η ομάδα του Γιαπλέ με τους Γόντικα και Καρακώστα, μείωσε στο καλάθι (68-66, 33'), ενώ λίγο αργότερα ο διεθνής σέντερ ισοφάρισε την αναμέτρηση στους 68 πόντους.

Ο Μάκρει πήρε τη... σκυτάλη και έδωσε νέο +3 στην ομάδα του (73-70, 36'), βάζοντας ξανά την Καρδίτσα μπροστά στο σκορ.

Μέσω της καλής της άμυνας, η θεσσαλική ομάδα, βρήκε ρυθμό και στην επίθεση και ο Τέρνερ διαμόρφωσε το (79-71, 38'), ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του (81-73, 39').

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Βελτίωσε την άμυνά της στο 4ο δεκάλεπτο.

MVP ΗΤΑΝ...Τέρνερ με 26 πόντους (8/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο ΜαΚρέι με 17 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Εξαιρετικός ο Μπογκς με 16 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Φρίμαν που πέτυχε 3 πόντους σε 22 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 26 πόντοι του Τέρνερ.

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 39-36, 59-55, 85-74

ASK Karditsa FG 2PT FG 3PT FG FT REB BALL HANDLING DEFENSE FOULS # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 0 K. JACKSON PG 18:50 9 2-7 28% 2-3 66% 0-4 0% 5-9 55% 0 3 3 1 1 0 1 0 2 5 -3 4 1 J. TURNER SG 34:47 26 10-15 66% 8-11 72% 2-4 50% 4-6 66% 1 2 3 2 3 2 0 1 1 5 11 23 5 C. SMITH SF 19:35 4 1-4 25% 0-1 0% 1-3 33% 1-2 50% 1 5 6 1 0 1 1 0 0 2 5 9 9 A. PETROPOULOS SF 19:38 5 2-6 33% 1-1 100% 1-5 20% 0-1 0% 2 0 2 1 1 1 0 0 2 2 5 3 33 F. OKORO C 19:52 2 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 3 6 9 0 2 0 0 0 5 0 4 9 BENCH 7 J. McRAE SF 23:08 17 4-12 33% 2-8 25% 2-4 50% 7-8 87% 1 0 1 0 0 1 0 0 4 5 8 10 8 N. GKIKAS (C) PG 21:10 11 5-12 41% 4-9 44% 1-3 33% 0-0 0% 0 1 1 4 2 1 0 1 1 0 14 8 10 J. FRANCIS C 20:08 8 4-4 100% 4-4 100% 0-0 0% 0-0 0% 2 6 8 0 1 0 2 0 3 0 7 17 11 K. BILALIS PG 3:01 0 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 K. KABOURIDIS PF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 T. BATATEGAS C 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 A. ROUMOGLOU PG 19:51 3 1-2 50% 0-0 0% 1-2 50% 0-0 0% 1 0 1 1 0 1 4 0 4 0 4 9 TEAM / COACH 3 1 4 0 0 TEAM TOTALS 85 30-64 46% 22-38 57% 8-26 30% 17-26 65% 14 25 39 10 10 7 8 2 24 19 96

TEAM STATISTICS

Points from turnovers: 6 | Points in the paint: 34 | Second chance points: 17 | Fast break points: 2 | Bench points: 39 | Biggest lead: 11 | Biggest scoring run: 6

Coach: N. PAPANIKOLOPOULOS

Assistant Coaches: K. PAPAMARKOS, I. MISSAS

VIKOS ΦALCONS FG 2PT FG 3PT FG FT REB BALL HANDLING DEFENSE FOULS # Players POS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index STARTERS 5 A. ALMONOR PF 14:34 7 2-4 50% 0-1 0% 2-3 66% 1-3 33% 0 2 2 1 0 1 0 1 3 1 -7 7 11 J. FLOYD PG 22:35 4 2-11 18% 2-6 33% 0-5 0% 0-0 0% 0 2 2 5 1 0 0 4 1 3 -12 1 13 W. McNAIR C 15:04 4 2-5 40% 2-5 40% 0-0 0% 0-0 0% 2 1 3 0 0 0 1 0 2 1 -1 5 14 K. JUSTICE SF 31:49 5 2-6 33% 1-3 33% 1-3 33% 0-0 0% 1 4 5 3 1 0 0 1 0 0 -14 8 85 A. FREEMAN (C) SG 22:55 3 1-7 14% 1-5 20% 0-2 0% 1-2 50% 2 0 2 0 2 0 0 1 1 3 -11 -4 BENCH 1 S. BOGUES JR PG 17:28 16 6-8 75% 3-5 60% 3-3 100% 1-1 100% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 5 15 3 G. KARAKOSTAS PG 22:32 9 2-4 50% 0-2 0% 2-2 100% 3-4 75% 2 3 5 7 1 0 1 1 3 5 0 18 7 K. CHANTZIS PG 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 I. AGRAVANIS SF 20:09 10 2-7 28% 1-3 33% 1-4 25% 5-6 83% 0 2 2 1 1 1 0 0 4 4 -10 7 10 A. SOTIRIOU PF 8:45 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1-2 50% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 27 K. GONTIKAS C 24:09 15 7-9 77% 7-9 77% 0-0 0% 1-4 25% 0 6 6 2 2 3 0 0 2 4 -8 19 88 N. POZOGLOU SF 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM / COACH 3 2 5 3 1 TEAM TOTALS 74 26-61 42% 17-39 43% 9-22 40% 13-22 59% 12 22 34 19 12 6 2 8 21 24 79

TEAM STATISTICS

Points from turnovers: 10 | Points in the paint: 22 | Second chance points: 11 | Fast break points: 10 | Bench points: 51 | Biggest lead: 3 | Biggest scoring run: 5

Coach: T. GIAPLES

Assistant Coaches: D. AGGELOU, Β. Μωυσιάδης