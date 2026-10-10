Την 2η νίκη της στην GBL πέτυχε η Καρδίτσα, επικρατώντας των Βίκος Φalcons με 85-74.
Παρότι το ματς ήταν ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο στο 4ο δεκάλεπτο και έφτασε προς το θετικό αποτέλεσμα.
Πρώτος σκόρερ ο Τζάστιν Τέρνερ με 26 πόντους.
Καρδίτσα - Βίκος Φalcons: Η εξέλιξη του αγώνα
Με την άμυνες να κυριαρχούν των επιθέσεων, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν παρόμοια την αναμέτρηση και δυσκολευόντουσαν να βρουν σκορ στην επίθεσή τους (18-16, 10').
Στο δεύτερο δεκάλεπτο κάθε φορά που η Καρδίτσα επιχειρούσε να ξεφύγει, ο Βίκος είχε αντίδραση και έλεγχε τον ρυθμό του αγώνα. Το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα των Ιωαννίνων να έχει μειώσει στους τρεις (39-36, 20').
Μετά την ανάπαυλα, αμφότερες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ, με τον Τέρνερ να δίνει επιθετικές λύσεις στην Καρδίτσα. Ο Νίκος Γκίκας με εύστοχο τρίποντο, έδωσε... αέρα τεσσάρων πόντων στην ομάδα του (59-55, 30').
Στην τελευταία περίοδο, η Καρδίτσα είχε τον πρώτο... λόγο, τρέχοντας σερί (8-5) και πήρε προβάδισμα επτά πόντων (67-60, 32'). Η ομάδα του Γιαπλέ με τους Γόντικα και Καρακώστα, μείωσε στο καλάθι (68-66, 33'), ενώ λίγο αργότερα ο διεθνής σέντερ ισοφάρισε την αναμέτρηση στους 68 πόντους.
Ο Μάκρει πήρε τη... σκυτάλη και έδωσε νέο +3 στην ομάδα του (73-70, 36'), βάζοντας ξανά την Καρδίτσα μπροστά στο σκορ.
Μέσω της καλής της άμυνας, η θεσσαλική ομάδα, βρήκε ρυθμό και στην επίθεση και ο Τέρνερ διαμόρφωσε το (79-71, 38'), ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του (81-73, 39').
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Βελτίωσε την άμυνά της στο 4ο δεκάλεπτο.
MVP ΗΤΑΝ...Τέρνερ με 26 πόντους (8/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο ΜαΚρέι με 17 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Εξαιρετικός ο Μπογκς με 16 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Φρίμαν που πέτυχε 3 πόντους σε 22 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 26 πόντοι του Τέρνερ.
Τα δεκάλεπτα: 18-16, 39-36, 59-55, 85-74
|ASK Karditsa
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BALL HANDLING
|DEFENSE
|FOULS
|#
|Players
|POS
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|STARTERS
|0
|K. JACKSON
|PG
|18:50
|9
|2-7
|28%
|2-3
|66%
|0-4
|0%
|5-9
|55%
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|5
|-3
|4
|1
|J. TURNER
|SG
|34:47
|26
|10-15
|66%
|8-11
|72%
|2-4
|50%
|4-6
|66%
|1
|2
|3
|2
|3
|2
|0
|1
|1
|5
|11
|23
|5
|C. SMITH
|SF
|19:35
|4
|1-4
|25%
|0-1
|0%
|1-3
|33%
|1-2
|50%
|1
|5
|6
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|9
|9
|A. PETROPOULOS
|SF
|19:38
|5
|2-6
|33%
|1-1
|100%
|1-5
|20%
|0-1
|0%
|2
|0
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|5
|3
|33
|F. OKORO
|C
|19:52
|2
|1-1
|100%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|3
|6
|9
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|0
|4
|9
|BENCH
|7
|J. McRAE
|SF
|23:08
|17
|4-12
|33%
|2-8
|25%
|2-4
|50%
|7-8
|87%
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|4
|5
|8
|10
|8
|N. GKIKAS (C)
|PG
|21:10
|11
|5-12
|41%
|4-9
|44%
|1-3
|33%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|4
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|14
|8
|10
|J. FRANCIS
|C
|20:08
|8
|4-4
|100%
|4-4
|100%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|2
|6
|8
|0
|1
|0
|2
|0
|3
|0
|7
|17
|11
|K. BILALIS
|PG
|3:01
|0
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|12
|K. KABOURIDIS
|PF
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|T. BATATEGAS
|C
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|A. ROUMOGLOU
|PG
|19:51
|3
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|0
|4
|0
|4
|9
|TEAM / COACH
|3
|1
|4
|0
|0
|TEAM TOTALS
|85
|30-64
|46%
|22-38
|57%
|8-26
|30%
|17-26
|65%
|14
|25
|39
|10
|10
|7
|8
|2
|24
|19
|96
Points from turnovers: 6 | Points in the paint: 34 | Second chance points: 17 | Fast break points: 2 | Bench points: 39 | Biggest lead: 11 | Biggest scoring run: 6
Coach: N. PAPANIKOLOPOULOS
Assistant Coaches: K. PAPAMARKOS, I. MISSAS
|VIKOS ΦALCONS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BALL HANDLING
|DEFENSE
|FOULS
|#
|Players
|POS
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|Fls on
|+/-
|Index
|STARTERS
|5
|A. ALMONOR
|PF
|14:34
|7
|2-4
|50%
|0-1
|0%
|2-3
|66%
|1-3
|33%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|1
|-7
|7
|11
|J. FLOYD
|PG
|22:35
|4
|2-11
|18%
|2-6
|33%
|0-5
|0%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|5
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|-12
|1
|13
|W. McNAIR
|C
|15:04
|4
|2-5
|40%
|2-5
|40%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|1
|-1
|5
|14
|K. JUSTICE
|SF
|31:49
|5
|2-6
|33%
|1-3
|33%
|1-3
|33%
|0-0
|0%
|1
|4
|5
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-14
|8
|85
|A. FREEMAN (C)
|SG
|22:55
|3
|1-7
|14%
|1-5
|20%
|0-2
|0%
|1-2
|50%
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|1
|3
|-11
|-4
|BENCH
|1
|S. BOGUES JR
|PG
|17:28
|16
|6-8
|75%
|3-5
|60%
|3-3
|100%
|1-1
|100%
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|5
|15
|3
|G. KARAKOSTAS
|PG
|22:32
|9
|2-4
|50%
|0-2
|0%
|2-2
|100%
|3-4
|75%
|2
|3
|5
|7
|1
|0
|1
|1
|3
|5
|0
|18
|7
|K. CHANTZIS
|PG
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|I. AGRAVANIS
|SF
|20:09
|10
|2-7
|28%
|1-3
|33%
|1-4
|25%
|5-6
|83%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|4
|-10
|7
|10
|A. SOTIRIOU
|PF
|8:45
|1
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|1
|27
|K. GONTIKAS
|C
|24:09
|15
|7-9
|77%
|7-9
|77%
|0-0
|0%
|1-4
|25%
|0
|6
|6
|2
|2
|3
|0
|0
|2
|4
|-8
|19
|88
|N. POZOGLOU
|SF
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM / COACH
|3
|2
|5
|3
|1
|TEAM TOTALS
|74
|26-61
|42%
|17-39
|43%
|9-22
|40%
|13-22
|59%
|12
|22
|34
|19
|12
|6
|2
|8
|21
|24
|79
Points from turnovers: 10 | Points in the paint: 22 | Second chance points: 11 | Fast break points: 10 | Bench points: 51 | Biggest lead: 3 | Biggest scoring run: 5
Coach: T. GIAPLES
Assistant Coaches: D. AGGELOU, Β. Μωυσιάδης
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