Καρδίτσα - Βίκος Φalcons 85-74: Με ηγέτη τον Τέρνερ έκανε το 2/2 στην GBL

Παναγιώτης Αρταβάνης

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Η Καρδίτσα επικράτησε των Βίκος Φalcons με 85-74 για την 2η αγωνιστική της Greek Basket League.

Την 2η νίκη της στην GBL πέτυχε η Καρδίτσα, επικρατώντας των Βίκος Φalcons με 85-74.

Παρότι το ματς ήταν ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο στο 4ο δεκάλεπτο και έφτασε προς το θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ ο Τζάστιν Τέρνερ με 26 πόντους.

Καρδίτσα - Βίκος Φalcons: Η εξέλιξη του αγώνα

Με την άμυνες να κυριαρχούν των επιθέσεων, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν παρόμοια την αναμέτρηση και δυσκολευόντουσαν να βρουν σκορ στην επίθεσή τους (18-16, 10').

 

Στο δεύτερο δεκάλεπτο κάθε φορά που η Καρδίτσα επιχειρούσε να ξεφύγει, ο Βίκος είχε αντίδραση και έλεγχε τον ρυθμό του αγώνα. Το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα των Ιωαννίνων να έχει μειώσει στους τρεις (39-36, 20').

Μετά την ανάπαυλα, αμφότερες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ, με τον Τέρνερ να δίνει επιθετικές λύσεις στην Καρδίτσα. Ο Νίκος Γκίκας με εύστοχο τρίποντο, έδωσε... αέρα τεσσάρων πόντων στην ομάδα του (59-55, 30').

Στην τελευταία περίοδο, η Καρδίτσα είχε τον πρώτο... λόγο, τρέχοντας σερί (8​​​​​​-5) και πήρε προβάδισμα επτά πόντων (67-60, 32'). Η ομάδα του Γιαπλέ με τους Γόντικα και Καρακώστα, μείωσε στο καλάθι (68-66, 33'), ενώ λίγο αργότερα ο διεθνής σέντερ ισοφάρισε την αναμέτρηση στους 68 πόντους.

Ο Μάκρει πήρε τη... σκυτάλη και έδωσε νέο +3 στην ομάδα του (73-70, 36'), βάζοντας ξανά την Καρδίτσα μπροστά στο σκορ.

Μέσω της καλής της άμυνας, η θεσσαλική ομάδα, βρήκε ρυθμό και στην επίθεση και ο Τέρνερ διαμόρφωσε το (79-71, 38'), ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του (81-73, 39').

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Βελτίωσε την άμυνά της στο 4ο δεκάλεπτο.

MVP ΗΤΑΝ...Τέρνερ με 26 πόντους (8/11 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο ΜαΚρέι με 17 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Εξαιρετικός ο Μπογκς με 16 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Φρίμαν που πέτυχε 3 πόντους σε 22 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 26 πόντοι του Τέρνερ.

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 39-36, 59-55, 85-74

ASK KarditsaFG2PT FG3PT FGFTREBBALL HANDLINGDEFENSEFOULS
#PlayersPOSMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
STARTERS
0K. JACKSONPG18:5092-728%2-366%0-40%5-955%0331101025-34
1J. TURNERSG34:472610-1566%8-1172%2-450%4-666%12323201151123
5C. SMITHSF19:3541-425%0-10%1-333%1-250%156101100259
9A. PETROPOULOSSF19:3852-633%1-1100%1-520%0-10%202111002253
33F. OKOROC19:5221-1100%1-1100%0-00%0-00%369020005049
BENCH
7J. McRAESF23:08174-1233%2-825%2-450%7-887%1010010045810
8N. GKIKAS (C)PG21:10115-1241%4-944%1-333%0-00%0114210110148
10J. FRANCISC20:0884-4100%4-4100%0-00%0-00%2680102030717
11K. BILALISPG3:0100-10%0-00%0-10%0-00%011000002000
12K. KABOURIDISPF0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
15T. BATATEGASC0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
17A. ROUMOGLOUPG19:5131-250%0-00%1-250%0-00%101101404049
TEAM / COACH31400
TEAM TOTALS8530-6446%22-3857%8-2630%17-2665%1425391010782241996
TEAM STATISTICS
Points from turnovers: 6 | Points in the paint: 34 | Second chance points: 17 | Fast break points: 2 | Bench points: 39 | Biggest lead: 11 | Biggest scoring run: 6

Coach: N. PAPANIKOLOPOULOS
Assistant Coaches: K. PAPAMARKOS, I. MISSAS

VIKOS ΦALCONSFG2PT FG3PT FGFTREBBALL HANDLINGDEFENSEFOULS
#PlayersPOSMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
STARTERS
5A. ALMONORPF14:3472-450%0-10%2-366%1-333%0221010131-77
11J. FLOYDPG22:3542-1118%2-633%0-50%0-00%0225100413-121
13W. McNAIRC15:0442-540%2-540%0-00%0-00%2130001021-15
14K. JUSTICESF31:4952-633%1-333%1-333%0-00%1453100100-148
85A. FREEMAN (C)SG22:5531-714%1-520%0-20%1-250%2020200113-11-4
BENCH
1S. BOGUES JRPG17:28166-875%3-560%3-3100%1-1100%1010110022515
3G. KARAKOSTASPG22:3292-450%0-20%2-2100%3-475%2357101135018
7K. CHANTZISPG0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
8I. AGRAVANISSF20:09102-728%1-333%1-425%5-683%0221110044-107
10A. SOTIRIOUPF8:4510-00%0-00%0-00%1-250%101000002131
27K. GONTIKASC24:09157-977%7-977%0-00%1-425%0662230024-819
88N. POZOGLOUSF0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
TEAM / COACH32531
TEAM TOTALS7426-6142%17-3943%9-2240%13-2259%1222341912628212479
TEAM STATISTICS
Points from turnovers: 10 | Points in the paint: 22 | Second chance points: 11 | Fast break points: 10 | Bench points: 51 | Biggest lead: 3 | Biggest scoring run: 5

Coach: T. GIAPLES
Assistant Coaches: D. AGGELOU, Β. Μωυσιάδης

@Photo credits: eurokinissi
     

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