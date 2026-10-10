Εξαιρετικό παιχνίδι στο Μαρούσι, με τη Μύκονο να κάνει την ανατροπή και να παίρνει τη νίκη με 82-79 για τη 2η αγωνιστική της GBL.

Τρομερό παιχνίδι στο Μαρούσι, το οποίο ήταν... θρίλερ μέχρι το φινάλε. Η ομάδα του Παπαθεοδώρου έφτασε να προηγείται με 15 πόντους, όμως η Μύκονος έκανε μία πολύ μεγάλη ανατροπή και έφτασε στο διπλό με 82-79 για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League.

Μαρούσι - Μύκονος: Ο αγώνας

Το Μαρούσι είχε ξεκινήσει εξαιρετικά το ματς, με σερί 7-0, με τη Μύκονο να απαντάει με δύο βολές και δύο δίποντα για το 7-6 στο 06:02. Με δίποντο του Τζάκσον και τρίποντο του Γουόκερ, οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 12-6, με την ομάδα του Ζιάγκου να μειώνει σε 12-11 στο 03:45. Στο 01:21 το σκορ ήταν ισόπαλο (19-19) μετά από τρίποντο του Σκουλίδα, με το Μαρούσι να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 22-21.

Ο Τζάκσον είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Σκουλίδα να απαντάει με τρίποντο για το 24-24 στο 07:54. Στο 07:13 με τρίποντο του ίδιου παίκτη, η Μύκονος είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (27-26). Οι γηπεδούχοι με ένα σερί 6-0, στο 03:43 είχαν ανακτήσει το προβάδισμά τους (40-31). Το Μαρούσι είχε πάει στα αποδυτήρια, με το υπέρ του 42-36.

Ο Κασελάκης με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Άπλμπι να απαντάει με δύο βολές για το 45-38 στο 09:25. Με τρίποντα του Κασαλάκη και του Τουλιάτου, το Μαρούσι είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 15 (55-40) στο 06:33, όμως η Μύκονος, είχε βγάλει αντίδραση. Με επιμέρους σκορ 13-2 από το 06:09 (Λοβ) μέχρι το 03:17 (Άπλμπι) είχε μειώσει σε 57-53. Με σερί 9-0 από το 01:51 μέχρι τα 00:07, είχε περάσει μπροστά με 64-61, ενώ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχε το προβάδισμα με 64-63.

Ο Φάντερμπερκ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Σαλάς να απαντάει για το 65-66 στο 09:33. Με τρία διαδοχικά δίποντα, οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με 72-65 στο 07:28. Το Μαρούσι είχε επιστρέψει στο ματς και στο 02:15 με τρίποντο του Κόνιαρη στο 02:14 είχε ισοφαρίσει σε 77-77. Με πέντε πόντους του Άπλμπι, το σύνολο του Ζιάγκου, είχε κάνει το 82-77 στο 01:20. Η Μύκονος είχε διαχειριστεί το προβάδισμά της και έφτασε στο διπλό με 82-79.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 42-36, 63-64, 79-82

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο και έβγαλε πολύ καλά επιθετικά plays η Μύκονος

Έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο και έβγαλε πολύ καλά επιθετικά plays η Μύκονος MVP O… Άπλμπι, ο οποίος είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 λάθη σε 33 λεπτά.

Άπλμπι, ο οποίος είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 λάθη σε 33 λεπτά. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Λοβ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 32 λεπτά.

Λοβ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 32 λεπτά. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εξαιρετικός ο Τζάκσον με 17 πόντους, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.

Εξαιρετικός ο Τζάκσον με 17 πόντους, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Σαλάς, ο οποίος είχε 6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 19 λεπτά.

Maroussi (Coach: I. PAPATHEODOROU | Asst: D. MENOUDAKOS) # Players POS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF 2 Z. Jackson * PG 21:39 17 6/8 (75%) 5/5 (100%) 1/3 (33.3%) 4/5 (80%) 0 1 1 6 0 0 2 5 17 23 36 A. Koniaris * PG 16:19 9 3/6 (50%) 0/0 (0%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 1 1 2 3 4 1 1 3 10 9 9 M. Salash * PF 19:53 6 3/8 (37.5%) 3/7 (42.9%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 4 5 0 2 0 0 3 -5 4 29 N. Touliatos * PF 31:27 3 1/5 (20%) 0/2 (0%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 0 4 4 3 0 2 0 2 0 8 10 S. De Sousa * C 24:47 8 3/7 (42.9%) 3/5 (60%) 0/2 (0%) 2/2 (100%) 0 5 5 0 1 2 0 4 11 11 1 J. Walker PG 26:18 10 4/12 (33.3%) 3/7 (42.9%) 1/5 (20%) 1/2 (50%) 0 2 2 3 4 4 0 2 -2 16 11 C. Venetidis PG 00:00 Did Not Play 12 L. Ware PF 08:04 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 1 -6 -2 14 K. Kuany PF 00:00 Did Not Play 23 L. Kaselakis (C) PF 27:16 14 3/6 (50%) 1/3 (33.3%) 2/3 (66.7%) 6/6 (100%) 2 3 5 1 0 0 0 2 -6 17 27 C. Iordanou SG 06:01 3 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 M. Lountzis PG 18:16 9 4/9 (44.4%) 3/7 (42.9%) 1/2 (50%) 0/2 (0%) 2 1 3 2 3 0 0 1 -18 4 Team / Coach - - - - - - 5 2 7 0 1 0 0 0 - - TOTALS 200 79 28/63

(44.4%) 18/37

(48.6%) 10/26

(38.5%) 13/17

(76.5%) 11 23 34 18 15 9 3 23 17 89