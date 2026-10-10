Τρομερό παιχνίδι στο Μαρούσι, το οποίο ήταν... θρίλερ μέχρι το φινάλε. Η ομάδα του Παπαθεοδώρου έφτασε να προηγείται με 15 πόντους, όμως η Μύκονος έκανε μία πολύ μεγάλη ανατροπή και έφτασε στο διπλό με 82-79 για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League.
Μαρούσι - Μύκονος: Ο αγώνας
Το Μαρούσι είχε ξεκινήσει εξαιρετικά το ματς, με σερί 7-0, με τη Μύκονο να απαντάει με δύο βολές και δύο δίποντα για το 7-6 στο 06:02. Με δίποντο του Τζάκσον και τρίποντο του Γουόκερ, οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 12-6, με την ομάδα του Ζιάγκου να μειώνει σε 12-11 στο 03:45. Στο 01:21 το σκορ ήταν ισόπαλο (19-19) μετά από τρίποντο του Σκουλίδα, με το Μαρούσι να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 22-21.
Ο Τζάκσον είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Σκουλίδα να απαντάει με τρίποντο για το 24-24 στο 07:54. Στο 07:13 με τρίποντο του ίδιου παίκτη, η Μύκονος είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (27-26). Οι γηπεδούχοι με ένα σερί 6-0, στο 03:43 είχαν ανακτήσει το προβάδισμά τους (40-31). Το Μαρούσι είχε πάει στα αποδυτήρια, με το υπέρ του 42-36.
Ο Κασελάκης με τρίποντο είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Άπλμπι να απαντάει με δύο βολές για το 45-38 στο 09:25. Με τρίποντα του Κασαλάκη και του Τουλιάτου, το Μαρούσι είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 15 (55-40) στο 06:33, όμως η Μύκονος, είχε βγάλει αντίδραση. Με επιμέρους σκορ 13-2 από το 06:09 (Λοβ) μέχρι το 03:17 (Άπλμπι) είχε μειώσει σε 57-53. Με σερί 9-0 από το 01:51 μέχρι τα 00:07, είχε περάσει μπροστά με 64-61, ενώ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχε το προβάδισμα με 64-63.
Ο Φάντερμπερκ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Σαλάς να απαντάει για το 65-66 στο 09:33. Με τρία διαδοχικά δίποντα, οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με 72-65 στο 07:28. Το Μαρούσι είχε επιστρέψει στο ματς και στο 02:15 με τρίποντο του Κόνιαρη στο 02:14 είχε ισοφαρίσει σε 77-77. Με πέντε πόντους του Άπλμπι, το σύνολο του Ζιάγκου, είχε κάνει το 82-77 στο 01:20. Η Μύκονος είχε διαχειριστεί το προβάδισμά της και έφτασε στο διπλό με 82-79.
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 42-36, 63-64, 79-82
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο και έβγαλε πολύ καλά επιθετικά plays η Μύκονος
- MVP O… Άπλμπι, ο οποίος είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 6 λάθη σε 33 λεπτά.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Λοβ με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 32 λεπτά.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Εξαιρετικός ο Τζάκσον με 17 πόντους, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Σαλάς, ο οποίος είχε 6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 λάθη σε 19 λεπτά.
|#
|Players
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|2
|Z. Jackson *
|PG
|21:39
|17
|6/8 (75%)
|5/5 (100%)
|1/3 (33.3%)
|4/5 (80%)
|0
|1
|1
|6
|0
|0
|2
|5
|17
|23
|36
|A. Koniaris *
|PG
|16:19
|9
|3/6 (50%)
|0/0 (0%)
|3/6 (50%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|3
|4
|1
|1
|3
|10
|9
|9
|M. Salash *
|PF
|19:53
|6
|3/8 (37.5%)
|3/7 (42.9%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|4
|5
|0
|2
|0
|0
|3
|-5
|4
|29
|N. Touliatos *
|PF
|31:27
|3
|1/5 (20%)
|0/2 (0%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0%)
|0
|4
|4
|3
|0
|2
|0
|2
|0
|8
|10
|S. De Sousa *
|C
|24:47
|8
|3/7 (42.9%)
|3/5 (60%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|5
|5
|0
|1
|2
|0
|4
|11
|11
|1
|J. Walker
|PG
|26:18
|10
|4/12 (33.3%)
|3/7 (42.9%)
|1/5 (20%)
|1/2 (50%)
|0
|2
|2
|3
|4
|4
|0
|2
|-2
|16
|11
|C. Venetidis
|PG
|00:00
|Did Not Play
|12
|L. Ware
|PF
|08:04
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-6
|-2
|14
|K. Kuany
|PF
|00:00
|Did Not Play
|23
|L. Kaselakis (C)
|PF
|27:16
|14
|3/6 (50%)
|1/3 (33.3%)
|2/3 (66.7%)
|6/6 (100%)
|2
|3
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|-6
|17
|27
|C. Iordanou
|SG
|06:01
|3
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|4
|M. Lountzis
|PG
|18:16
|9
|4/9 (44.4%)
|3/7 (42.9%)
|1/2 (50%)
|0/2 (0%)
|2
|1
|3
|2
|3
|0
|0
|1
|-18
|4
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|2
|7
|0
|1
|0
|0
|0
|-
|-
|TOTALS
|200
|79
|28/63
(44.4%)
|18/37
(48.6%)
|10/26
(38.5%)
|13/17
(76.5%)
|11
|23
|34
|18
|15
|9
|3
|23
|17
|89
|#
|Players
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|1
|T. Appleby *
|-
|33:11
|23
|8/15 (53%)
|6/7 (85%)
|2/8 (25%)
|5/7 (71%)
|2
|2
|4
|6
|6
|2
|0
|1
|3
|20
|4
|E. Childs *
|-
|19:08
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|4
|5
|0
|1
|0
|0
|3
|-4
|2
|6
|V. Kavadas (C) *
|C
|03:30
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-12
|-1
|22
|J. Love *
|-
|32:16
|19
|5/11 (45%)
|3/7 (42%)
|2/4 (50%)
|7/8 (87%)
|1
|1
|2
|4
|1
|2
|1
|2
|5
|20
|25
|R. Harrell *
|-
|20:46
|10
|4/8 (50%)
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|0/0 (0%)
|0
|4
|4
|1
|2
|1
|0
|1
|-7
|10
|0
|D. Funderburk
|-
|27:50
|13
|4/6 (66%)
|4/5 (80%)
|0/1 (0%)
|5/6 (83%)
|2
|5
|7
|0
|2
|1
|1
|3
|17
|17
|9
|A. Lagios
|G
|00:20
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|0
|10
|D. Skoulidas
|SF
|29:13
|12
|4/7 (57%)
|0/1 (0%)
|4/6 (66%)
|0/0 (0%)
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|11
|12
|12
|K. Petanidis
|PF
|00:00
|Did Not Play
|13
|F. Tigkas
|PG
|10:04
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|2
|1
|1
|0
|1
|-4
|2
|14
|G. Sidiroilias
|SF
|02:49
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|20
|K. Iatridis
|PF
|20:52
|5
|2/7 (28%)
|1/1 (100%)
|1/6 (16%)
|0/0 (0%)
|0
|6
|6
|0
|1
|1
|0
|2
|20
|8
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|-
|-
|TOTALS
|200
|82
|27/58
(46%)
|16/27
(59%)
|11/31
(35%)
|17/21
(80%)
|8
|27
|35
|14
|15
|7
|2
|17
|23
|92
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