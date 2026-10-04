ΠΑΟΚ: Η «πρώτη» του Μοτιεγιούνας και το... παρελθόν (pic)
Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας είναι και επίσημα από σήμερα παίκτης του ΠΑΟΚ, με τον έμπειρο σέντερ, να κάνει την πρώτη του προπόνηση στα ασπρόμαυρα, υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι.
Με αφορμή αυτό το γεγονός, ο ΠΑΟΚ... γύρισε 16 χρόνια πίσω, όταν ο "D-Mo" είχε έρθει ως αντίπαλος της ομάδας τότε με τη φανέλα της Μπενετόν Τρεβίζο για το Eurocup.
"Σχεδόν 16 χρόνια μετά, ο Donatas Motiejunas επέστρεψε στο PAOK Sports Arena.
Από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Benetton για το EuroCup, στις 23 Νοεμβρίου 2010, στη σημερινή προπόνηση, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ" ανέφερε στη δημοσίευση της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
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