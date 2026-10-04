Ο ΠΑΟΚ θυμήθηκε την πρώτη φορά που αντιμετώπισε τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας 16 χρόνια πριν.

Ο ΠΑΟΚ γύρισε τον χρόνο 16 χρόνια πίσω και θυμήθηκε την τελευταία φορά που η ομάδα της Θεσσαλονίκης τέθηκε αντιμέτωπη με το νέο απόκτημά της, τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας.

Αφορμή φυσικά υπήρξε η ανακοίνωση της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος έγινε με κάθε επισημότητα, κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Έτσι, ο Δικέφαλος του βορρά ταξίδεψε στο παρελθόν στη φορά που αντιμετώπισε τον Λιθουανό σέντερ στο Παλατάκι, όταν αγωνιζόταν για την Μπενετόν Τρεβίζο, σε αναμέτρηση για το EuroCup.

«Σχεδόν 16 χρόνια μετά, ο Donatas Motiejunas επέστρεψε στο PAOK Sports Arena. Από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Benetton για το EuroCup, στις 23 Νοεμβρίου 2010, στη σημερινή προπόνηση, αυτή τη φορά φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ», έγραψε στη σχετική της ανάρτηση η ΚΑΕ δημοσιεύοντας και φωτογραφίες από την πρώτη του συνάντηση με τον Αντρέα Τρινκιέρι.