Δείτε την εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό (21:00).

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια πολύ δύσκολη αποστολή κόντρα στον Παναθηναϊκό (21:00, live Gazzetta, ΣΚΑΪ) για τον ημιτελικό του Super Cup στο Περιστέρι.

Οι ξένοι παίκτες που δηλώθηκαν για το ματς με τους πράσινους είναι οι Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Φόστερ και Μουρ. Έκπληξη ο Ταϊρί στην εξάδα των ξένων, ενώ εκτός έμειναν οι Ομορούγι και Γκρέι.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φόστερ, Περσίδη, Φίλλιο, Μουρ, Καλάθη, Μπαζίνα.