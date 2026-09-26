Super Cup: Ενός λεπτού σιγή στα ματς στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου

O Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και στα ματς του Super Cup θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ηρακλή και Άρη, Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9) γνωστοποίηθηκε ο θάνατος του. Μία τεράστια απώλεια τόσο για το μπάσκετ όσο και για τον ελληνικό αθλητισμό, για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε πιστά το άθλημα της καλαθοσφαίρισης για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και αποτέλεσε έναν από τους πιο αγαπητούς προπονητές.

Μετά από αίτημα του ΠΑΟΚ, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του στις αναμετρήσεις του Super Cup στο Περιστέρι. Στις 16:45 ο Ολυμπιακός (live Gazzetta, ΣΚΑΪ) θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ (live Gazzetta, ΣΚΑΪ) και στις 21:00 ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.

Eνός λεπτού σιγή θα έχουμε και στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στη Μανρέσα (29/9, 21:00).