Super Cup: Ενός λεπτού σιγή στα ματς στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου
Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ηρακλή και Άρη, Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ.
Το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9) γνωστοποίηθηκε ο θάνατος του. Μία τεράστια απώλεια τόσο για το μπάσκετ όσο και για τον ελληνικό αθλητισμό, για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε πιστά το άθλημα της καλαθοσφαίρισης για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και αποτέλεσε έναν από τους πιο αγαπητούς προπονητές.
Μετά από αίτημα του ΠΑΟΚ, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του στις αναμετρήσεις του Super Cup στο Περιστέρι. Στις 16:45 ο Ολυμπιακός (live Gazzetta, ΣΚΑΪ) θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ (live Gazzetta, ΣΚΑΪ) και στις 21:00 ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.
Eνός λεπτού σιγή θα έχουμε και στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στη Μανρέσα (29/9, 21:00).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.