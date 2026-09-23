H... μύηση του Όσμαν!
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Η ανοικτή προπόνηση του ΠΑΟΚ, έκλεισε με το καθιερωμένο σύνθημα, στο οποίο κεντρικό πρόσωπο ήταν ο... Τσέντι Όσμαν.
Αφού ολοκληρώθηκε και το διπλό, που έγινε μπροστά στον κόσμο της ομάδας, οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πήγαν μπροστά στον κόσμο, για το καθιερωμένο... σκηνικό που γίνεται μετά από τις νίκες.
Ο Γιώργος Φίλλιος ήταν ο μπροστάρης και αυτός που προσπάθησε να... μυήσει τον Τσέντι Όσμαν στη διαδικασία, δίνοντας μαζί το σύνθημα στον κόσμο και στη συνέχεια, ακολούθησε το τελετουργικό με τους παίκτες και τον κόσμο.
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