Τρινκιέρι για Μυστακίδη: «Με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση "3", του είπα ο Όσμαν και μετά εκείνος έκανε τα υπόλοιπα»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι παραχώρησε συνέντευξη σε σέρβικο μέσο και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τέλη Μυστακίδη, ενώ αναφέρθηκε και στη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Αντρέα Τρινκιέρι στο σέρβικο μέσο «Meridian Sport» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Τέλη Μυστακίδη.

Ο Ιταλός τεχνικός, τοποθετήθηκε για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, ενώ μίλησε και για τη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρέα Τρινκιέρι:

«Υπάρχουν πολλές ομοιότητες με την Παρτιζάν. Ο ΠΑΟΚ έχει οπαδούς, ιστορία, τίτλους, αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή που είναι αρκετά μακρινή. Μου αρέσουν προκλήσεις σαν κι αυτή. Μερικές φορές, όταν δεν έχεις σχεδόν τίποτα, είναι πιο εύκολο, γιατί το αποδέχεσαι και δουλεύεις κάθε μέρα και αρχίζεις να το συναρμολογείς κομμάτι-κομμάτι. Αυτή είναι η δουλειά μου.

Η πίεση δεν αποτελεί ποτέ πρόβλημα για μένα, γιατί αν υπάρχει πίεση, σημαίνει ότι εννοείς κάτι και ότι κάτι αναμένεται από εσένα. Είμαστε ακόμα μακριά. Πρέπει να αναπληρώσουμε κάτι που δεν μπορεί να αναπληρωθεί σε μία σεζόν. Έχεις μια απόσταση τριών επιπέδων. Όχι μόνο με τον προπονητή και τους παίκτες, αλλά με ολόκληρη την οργάνωση. Χρειάζεσαι έναν καθαριστή δαπέδων, έναν λογιστή, άτομα που γράφουν email στο υψηλότερο επίπεδο... Χρειάζεται χρόνος, πολλή αφοσίωση. Κάθε άτομο στον σύλλογο πρέπει να έχει την επιθυμία να γίνει καλύτερος, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσεις ανταγωνισμό. Δεν ακούω αυτούς που μιλάνε για τίτλους.»

Πρώτα απ' όλα, έχουμε έναν πρόεδρο που έχει όραμα και ξέρει από επιχειρήσεις. Δεν γνωρίζει πολλά από μπάσκετ, αλλά μαθαίνει κάτι κάθε μέρα, ρωτάει... Είναι εξαιρετικός επιχειρηματίας και γνωρίζει ότι πρέπει να κάνεις κινήσεις που είναι έξω από τα συνηθισμένα, έξω από το καλούπι.

Φτιάξαμε μια ομάδα και ο Νικ ήταν ο στόχος μας από την πρώτη μέρα, γιατί είναι πραγματικός πλέι μέικερ, έπαιξε εξαιρετικά στην Παρτίζαν, ανέβηκε επίπεδο, γνωρίζει την Ελλάδα...».

Για το πώς ήρθε ο Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ: «Ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε τρεις κατηγορίες κάτω από το επίπεδο στο οποίο θέλουμε να βρισκόμαστε. Μας έλειπε ένας βασικός φόργουορντ στη θέση "3" και ο πρόεδρος με ρώτησε: "Ποιος είναι ο καλύτερος;". Νομίζεις ότι απλώς σε ρωτάει εκείνη τη στιγμή, ότι θέλει να μάθει και τέτοια πράγματα. Του είπα ότι, από όλους τους παίκτες που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, ο καλύτερος ήταν ο Τσέντι Όσμαν, αλλά ότι είχε συμβόλαιο.

Εκείνος έκανε όλα τα υπόλοιπα. Ήξερε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι που θα έβαζε τη σφραγίδα μας και θα έστελνε το μήνυμα ότι υπάρχουμε, ότι επιστρέψαμε με επιθυμίες και φιλοδοξίες. Αυτή η μεταγραφή ήταν πέρα από τον δικό μου έλεγχο».



Για το αν περιμένει τον ΠΑΟΚ στη EuroLeague: «Δεν περιμένω τίποτα. Περιμένω μόνο την επόμενη προπόνηση και τον επόμενο αγώνα. Αυτό είναι ένα ερώτημα για τη διοίκηση.»