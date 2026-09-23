Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί ανοικτή προπόνηση στις 19:00 και στο «PAOK Sports Arena» εκτός από τους φίλους της ομάδας, βρίσκεται και ο Τελης Μυστακίδης.

Στο πλευρό του «δικεφάλου» είναι ο Τέλης Μυστακίδης, ακόμα και αν πρόκειται για μια ανοικτή προπόνηση της ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά την παρουσία του στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου οι Θεσσαλονικείς έδωσαν δύο δυνατά φιλικά με την Παρτίζαν και τον Παναθηναϊκό, δίνει το «παρών» και στη σημερινή προπόνηση, όντας ξανά δίπλα στην ομάδα του.