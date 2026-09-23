Μπήκε και ο Γκρέι στην προπόνηση του ΠΑΟΚ (vid)
Ο Αμερικανός φόργουορντ, ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα ψηλά στην ποδοκνημική, μετά το φιλικό με την Ούντινε και στη συνέχεια, έμεινε εκτός από τις αναμετρήσεις με Αρμάνι Μιλάνο, Παρτιζάν και Παναθηναϊκό.
Από χθες, μαζί με τον έτερο τραυματία Μπριν Ταϊρί, μπήκε στο γήπεδο, αλλά χωρίς επαφή, κάτι που άλλαξε σήμερα, αφού συμμετείχε σε ένα μικρό κομμάτι του διπλού.
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το προσεχές Σάββατο (26/9, 21:00) στον ημιτελικό του Super Cup τον Παναθηναϊκό και μέσα στα επόμενα 24ωρα, αν θα είναι διαθέσιμος...
Δείτε το σχετικό βίντεο του Gazzetta.gr:
September 23, 2026
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