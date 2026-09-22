Μήτρου-Λονγκ: «Δημιουργείται μια σπουδαία δυναμική λόγω Μυστακίδη»

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ μίλησε σε σερβικό μέσο, μετά την κοινή παρουσία του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο διεθνής γκαρντ του «Δικέφαλου του Βορρά», σε συνέντευξη του στην ιστοσελίδα «MeridianSport», αναφέρθηκε στη νέα εποχή που έχει μπει η ομάδα, ενώ δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη συνεργασία του με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τον Νικ Καλάθη.

«Είναι απαιτητικός. Έχει συγκεκριμένα πρότυπα, αλλά το καλύτερο πράγμα που μπορώ να πω για αυτόν είναι ότι είναι απολύτως σαφές και ξεκάθαρο τι ζητά από την ομάδα του. Αυτό κάνει τη δουλειά μας πιο εύκολη. Όλα είναι πολύ ξεκάθαρα και αυτό μου αρέσει. Πιστεύω ότι μας ωθεί να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και μας επιτρέπει να παραμένουμε συγκεντρωμένοι και σε εγρήγορση» είπε αρχικά για τον Τρινκιέρι, ενώ για την πρόσφατη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Παρτιζάν με 100-99, σημείωσε...

«Όταν μπήκαμε στα αποδυτήρια, το πρώτο πράγμα που είπα στον εαυτό μου ήταν: «Αυτό είναι το καλύτερο άθλημα στον κόσμο». Δε θέλω να υποτιμήσω την αξία κανενός άλλου αθλήματος, αλλά καταστάσεις και στιγμές σαν αυτή, μου δίνουν τεράστια χαρά, γιατί δε μπορείς να τις επαναλάβεις. Όλα κρίνονται στο φινάλε, μετά από 40 λεπτά τεράστιας προσπάθειας, κυριολεκτικά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε λήξει με οποιονδήποτε τρόπο. Ευτυχώς, ο Φόστερ πέτυχε ένα καθοριστικό καλάθι. Ήταν υπέροχο».

Όσο για τη νέα εποχή που έχει μπει ο ΠΑΟΚ, ανέφερε... «Νομίζω ότι όλοι το νιώθουν. Δημιουργείται μια σπουδαία δυναμική χάρη σε όλα όσα συμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Ο ιδιοκτήτης μας επενδύει με αυτόν τον τρόπο επειδή πιστεύει σε εμάς. Και όταν μας βλέπεις ως σύνολο, είμαστε πραγματικά ανιδιοτελείς. Ο καθένας θέλει να βλέπει τους υπόλοιπους να πετυχαίνουν. Αξιοποιούμε αυτή τη δυναμική».

Τέλος, σε ερώτηση για τον Νικ Καλάθη ως συμπαίκτη, απάντησε... «Παρακολουθώ τον Νικ από την εποχή που έπαιζε στη Φλόριντα. Είμαι απλώς λάτρης του μπάσκετ. Είχα την τύχη να παίξω δίπλα σε πολλά ξεχωριστά ταλέντα και να τα παρακολουθήσω και εκείνος διαθέτει ένα μοναδικό χάρισμα. Τον τρόπο που αγωνίζεται στο δικό του ρυθμό, την ψυχραιμία του. Παρά τα λάθη που έκανε απέναντι στην Παρτιζάν, όποτε βρισκόταν στο παρκέ στις κρίσιμες τελευταίες φάσεις, όλοι τον εμπιστεύονταν. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να παίξω δίπλα του, να τον παρατηρώ, να μπω στο μυαλό του και να δω πως σκέφτεται και πώς λειτουργεί. Όπως είπα, είναι ένα πολύ ξεχωριστό ταλέντο. Ένα διαχρονικό ταλέντο. Οφείλω να πω ότι ήταν άδικο που δε συμπεριλήφθηκε στους κορυφαίους παίκτες της δεκαετίας. Δε βγάζει κανένα νόημα για μένα, γιατί βλέπεις πως παίζει σε κάθε αγώνα».

