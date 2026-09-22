Το ξεχωριστό κάλεσμα του ΠΑΟΚ (pic)

Η αυριανή προπόνηση του ΠΑΟΚ, είναι ανοικτή για τον κόσμο της ομάδας και η ομάδα, έκανε το δικό της κάλεσμα, μέσω social media.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το Super Cup και τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό (26/9, 21:00) ξεκίνησε σήμερα, με το αυριανό πρόγραμμα, να είναι διαφορετικό για τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους παίκτες του.

Η προπόνηση η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00, θα είναι ανοικτή για τον κόσμο, με την ΚΑΕ να αναφέρει στο διαδικτυακό κάλεσμά της... "Ξεκινήσαμε την προετοιμασία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και αύριο το απόγευμα σας περιμένουμε στο PAOK Sports Arena, στην ανοικτή προπόνηση της ομάδας.



Όλες οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:00, οπότε και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προπόνηση της ομάδας, υπό τις οδηγίες του Andrea Trinchieri.



Ξέρουμε ότι μετράτε τις μέρες, αλλά το ίδιο ακριβώς κάνουμε και εμείς".