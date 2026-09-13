Δε μ’αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό

Ο Νίκος Μοσχοβίτης γράφει για τη νίκη του ΠΑΟΚ (και) επί της Αρμάνι Μιλάνο, προσπαθεί να παραμείνει «προσγειωμένος» και θυμάται έναν ακόμα διδακτικό στίχο του Θανάση.

Αρχίζει να... σοβαρεύει το πράγμα από πολύ νωρίς για το νέο ΠΑΟΚ και ίσως να μην ήμασταν πολλοί, προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Ότι θα σοβάρευε, θα σοβάρευε, ήταν θέμα χρόνου, αλλά η εικόνα και τα αποτελέσματα της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι στα φιλικά ως τώρα, κάνουν αρκετά μάτια να γουρλώνουν. Και όχι άδικα.

Το χθεσινό τεστ, ήταν κόντρα σε ένα παραδοσιακό powerhouse της Euroleague, που μπορεί να έχει διάφορα καινούργια πρόσωπα, αρκετές απουσίες στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας λόγω Εθνικών ομάδων, αλλά μια στιγμή. Και ο ΠΑΟΚ τα ίδια θέματα είχε, συν τις απουσίες Γκρέι, Ταϊρί!

Το γεγονός ότι μια τόσο νέα ομάδα, σε αυτό το σημείο της σεζόν, ήταν στο +20 στην έδρα της Αρμάνι περίπου 4 λεπτά πριν τη λήξη, στο τελευταίο παιχνίδι των πρωταθλητών Ιταλίας πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους, είναι από μόνο του κάτι ξεχωριστό και βέβαια, πιο ξεχωριστή όλων είναι η νίκη, έστω και σε φιλικό. Ο ΠΑΟΚ μαθαίνει με το «καλημέρα» να κερδίζει, έχει 6/6 νίκες ως τώρα και η χθεσινή, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό «καύσιμο» για τη συνέχεια και τη δική του έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

«Η άμυνά μας δεν ήταν και τόσο καλή, αλλά στην επίθεσή μας λειτουργήσαμε καλά και ομαδικά. Θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και να ανεβάσουμε ταχύτητα γιατί σε δύο εβδομάδες ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις μας». «Ήταν ένα πολύ σημαντικό διάστημα για μας όλο αυτό. Μας βοήθησε να χτίσουμε την χημεία μας και να βρεθούμε σαν ομάδα σε αυτές τις δύο εβδομάδες». «Αυτό που πάντα ισχύει είναι πως ότι είναι καλό σήμερα δεν είναι αρκετό αύριο».

Αυτές είναι τρεις φράσεις με ιδιαίτερη σημασία από τις τοποθετήσεις του Τρινκιέρι, μετά το 77-89 επί της Αρμάνι. Ειδικά η τελευταία, ίσως να αποτελεί και τη νοοτροπία του Ιταλού τεχνικού, τον οποίο τώρα αρχίζουμε να ζούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος, όπου σταθεί κι όπου βρεθεί εντός των τειχών, λέει «θέλουμε να γίνουμε ομάδα Euroleague». Ο ίδιος βάζει πίεση σε όλους, καθημερινά και τονίζει τη σημασία της βελτίωσης σε όλους τους τομείς, εντός και εκτός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Αρχίζουν να το συνηθίζουν άπαντες, ο πήχης δεν είναι ψηλά στα λόγια, αλλά στις πράξεις.

Για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, πώς ξεκινάει στο συγκλονιστικό «San Michele» ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου; «Δε μ’αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό». Όντως, ο ΠΑΟΚ έλειπε καιρό από το υψηλό επίπεδο. Θέλει να επιστρέψει σε αυτό άμεσα και δείχνει έτοιμος από πολύ νωρίς και από όλες τις πλευρές, για να το κάνει.

Μην ξεχνάμε βέβαια, ότι πρόκειται για νίκες και καλές εμφανίσεις σε φιλικά. Πέρα από την καταγραφή τους, τα συμπεράσματα τα βγάζουν οι προπονητές, όχι μόνο με τα φιλικά, αλλά και με την καθημερινή εικόνα στις προπονήσεις. Ο δρόμος του ΠΑΟΚ είναι πραγματικά μακρύς, αλλά τα πρώτα δείγματα του δίνουν την αισιοδοξία ότι είναι έτοιμος να τον διανύσει κυριαρχικά.