Με Οσμαν, Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς και Αλεξάντερ να είναι διψήφιοι ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 77-89 της Αρμάνι στη Μπιέλα.

Τα πρώτα μηνύματα τα είχε στείλει από τα προηγούμενα φιλικά, με τις 5/5 νίκες, απόψε όμως αντιμετώπιζε μια ομάδα Euroleague και μάλιστα στο τελευταίο της φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της. Κανένα πρόβλημα για το νέο ΠΑΟΚ του Τρινκιέρι... Με τον Όσμαν να είναι και πάλι ο πρώτος σκόρερ (19π.), τους Χάτζινς, Μήτρου-Λονγκ να ακολουθούν (15π.) και τον Αλεξάντερ να είναι αποτελεσματικός (12π.), ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε ακόμα και με 20 (60-80!) στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου, κερδίζοντας τελικά με 77-89!

Επόμενα τεστ για τον ΠΑΟΚ, στο "Π. Γιαννακοπουλος", αρχικά με την Παρτιζάν και έπειτα είτε με Παναθηναϊκό είτε με Μπουργκ.

Ο αγώνας:

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Καλάθη, Φόστερ, Όσμαν, Χουγκάζ και Αλεξάντερ, με την Αρμάνι να "διαβάζει" καλά ό,τι της έδινε η άμυνα, κυρίως με Πίτερς και Μάθιους. Με τρίποντα αρχικά από τον Φόστερ και δύο από τον Μήτρου-Λονγκ (που ήρθε από τον πάγκο), το σκορ ήταν στο 15-15, με τον ΠΑΟΚ να βελτιώνει την αμυντική του εικόνα. Οι παίκτες του Τρινκιέρι, σταδιακά έβρισκε καλύτερο ρυθμό και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (24-28).

Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα, ο Ομορούγι ήρθε ορεξάτος από τον πάγκο (29-32), όπως και ο Χάτζινς που είχε φτάσει τους 7 πόντους. Ο ΠΑΟΚ είχε σετάρει καλά το παιχνίδι και με αιφνιδιασμό που τελείωσε με κάρφωμα ο Αλεξάντερ, διατηρούσε το προβάδισμα (33-37), με τον Ράιτ να έχει απαντήσεις για τους γηπεδούχους (37-39). Με τον Χάτζινς "καυτό" και τον Οσμαν να φτάνει τους 11, ο ΠΑΟΚ στο 42-49, με τον Τούρκο με 1/2 βολές να κλείνει το ημίχρονο στο 43-52.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο ΠΑΟΚ πήγε και σε διψήφια διαφορά (46-58) με σουτ του Αλεξάντερ και πάντα με υψηλό επίπεδο ενέργειας στη άμυνα, κρατούσε την ίδια απόσταση (50-63), με την Αρμάνι να αντιδράει με πιο σκληρή άμυνα, για το 57-63. Ο Οσμαν επέστρεψε δίνοντας λύσεις για 58-70, με το οποίο έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο.

Με τον Μήτρου-Λονγκ να ξαναπαίρνει το όπλο του, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο στο +17 (58-75), με το διεθνή γκαρντ να ευστοχεί ξανά για τρεις και με νέα προσπάθεια να κάνει το 60-80! H Αρμάνι προσπάθησε να μαζέψει την απόσταση και με τον Φλακαντόρι να φτάνει τους 13, μείωσε σε 71-84. Η Αρμάνι κατέβασε και σε μονοψήφια (75-84) αλλά εκεί ο Οσμαν είχε την απάντηση για το 75-86 και ο Χατζινς με τρίποντο, έβαλε το κερασάκι για το 77-89.

Δεκάλεπτα: 24-28, 43-52, 58-70, 77-89