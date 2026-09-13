Ο Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Αρμάνι Μιλάνο, μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, ενώ ευχαρίστησε και τον ιταλικό σύλλογο.

Ασταμάτητος ήταν ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία, καθώς επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 89-77, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να πραγματοποιεί δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, ενώ ευχαρίστησε και τους γηπεδούχους για τη βοήθεια στη φιλοξενία. Μάλιστα στάθηκε και στην απόδοση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ:

«Τελειώσαμε τον αγώνα όχι τόσο καλά. Κάναμε μερικές όχι και τόσο έξυπνες επιλογές, οπότε εξαρτάται από την οπτική που βλέπεις τα πράγματα. Δουλεύουμε σκληρά, έχουμε αρκετά πράγματα να διορθώσουμε ακόμη. Το καλό είναι ότι ενώ ξεκινήσαμε άσχημα το παιχνίδι, βρήκαμε γρήγορα τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε την αθλητικότητα της Αρμάνι Μιλάνο. Στη συνέχεια κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, αλλά πρέπει να πω ότι ήταν απλά ένα ακόμη παιχνίδι προετοιμασίας. Η άμυνά μας δεν ήταν και τόσο καλή, αλλά στην επίθεσή μας λειτουργήσαμε καλά και ομαδικά. Θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και να ανεβάσομε ταχύτητα γiατί σε δύο εβδομάδες ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις μας.

Είχαμε πολύ καλή υλικοτεχνική υποστήριξη. Η Αρμάνι Μιλάνο μας βοήθησε πολύ. Μας παραχώρησε τις εγκαταστάσεις της. Τα είχαμε όλα. Χρειάστηκε να κάνουμε μία μαγνητική και με την βοήθειά τους την κάναμε μέσα σε 20 λεπτά και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Είμαστε ευγνώμονες για την βοήθεια και την υποστήριξη που μας παρείχαν. Ήταν ένα πολύ σημαντικό διάστημα για μας όλο αυτό. Μας βοήθησε να χτίσουμε την χημεία μας και να βρεθούμε σαν ομάδα σε αυτές τις δύο εβδομάδες.

Είναι αλήθεια ότι έπρεπε να λείπουμε από τη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή των αποδυτηρίων μας, οπότε για τον λόγο αυτό πήραμε την ομάδα σε αυτό το μεγάλο ταξίδι, για να δούμε και τις αντιδράσεις μας σε όλα αυτά, αλλά αυτό που πάντα ισχύει είναι πως ότι είναι καλό σήμερα δεν είναι αρκετό αύριο».

Σχολιάζοντας την απόδοση του Ναζ Μήτρου-λονγκ, ο Αντρέα Τρινκέρι είπε:

«Αυτό που έχω να πω είναι ότι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας εμφανίστηκε σαν να θέλει να αποδείξει κάτι. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, αισθάνεται καλά, αλλά και στη δική του περίπτωση ισχύει το ίδιο ακριβώς. Αυτό που έκανε σήμερα, δεν είναι αρκετό αύριο».