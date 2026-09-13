Έτοιμος για step up με το «καλημέρα» ο Χάτζινς

Ο ΠΑΟΚ έκανε το 6/6 στα φιλικά του, με το εντυπωσιακό 6/6 επί της Αρμάνι, με τον Τρέβορ Χάτζινς να συνεχίζει την πολύ καλή παρουσία του στην προετοιμασία.

Η εικόνα της νέας ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι, έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις από την αρχή, αλλά το χθεσινό 77-89 επί της Αρμάνι Μιλάνο στη Μπιέλα, έστειλε ακόμα περισσότερα μηνύματα, τόσο για τη δουλειά που γίνεται, όσο και για την ποιότητα του «Δικέφαλου του Βορρά», που βγαίνει στο παρκέ από νωρίς.

Με τον Τσέντι Όσμαν να έχει έρθει φορτσάτος, τον Νικ Καλάθη να αποτελεί από μόνος του μια ξεχωριστή παρουσία από τη στιγμή που ενσωματώθηκε, είναι προφανές ότι τα φώτα πέφτουν περισσότερο επάνω τους, αλλά ο Τρέβορ Χάτζινς, έχει καταφέρει να αποτελεί «σταθερά» από την πρώτη στιγμή.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος προέρχεται από μία γεμάτη τριετία στη Λε Μαν, έδειξε και χθες κόντρα στην Αρμάνι, ότι ήρθε στον ΠΑΟΚ προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Σε όλα τα φιλικά ως τώρα είναι «διψήφιος». Είχε 14 πόντους με την TFT Σκοπίων, 19 με το Περιστέρι (η καλύτερη επίδοση του ως τώρα), 18 με τους Βίκος Falcons, 13 με την Ούντινε, 12 με τη Νάπολι και άλλους 12 χθες, κόντρα σε μια ομάδα Euroleague.

Ο μ.ο. του είναι στους 14.6 πόντους ανά παιχνίδι και δείχνει ότι έχει καταλάβει με το «καλημέρα» αυτά που του ζητάει ο Τρινκιέρι, με τον Αμερικανό να βγάζει ικανοποιητική αποτελεσματικότητα, κυρίως στο «5 εναντίον 5». Παιχνίδι με το παιχνίδι, βελτιώνει και τις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του, καθώς μην ξεχνάμε ότι ήρθε να παίρνει αρκετές αποφάσεις με τη μπάλα, είτε δημιουργικά, είτε εκτελεστικά.

Η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα επισήμως, ο δρόμος που έχει τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Χάτζινς είναι μακρύς, αλλά ο 27χρονος έχει μπει σε αυτή σε... killing mode!