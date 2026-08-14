Η νέα... ζωή του Ζάρα στον ΠΑΟΚ

Ο Θοδωρής Ζάρας ανακοίνωσε την απόσυρση του από την ενεργό δράση και αναλαμβάνει υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος του ΠΑΟΚ!

Μόλις προχθές, έκλεισε τα 39 του (γεννημένος στις 12 Αυγούστου 1987). Έκλεισε την αγωνιστική του παρουσία ως αρχηγός του ΠΑΟΚ, ήθελε και ο ίδιος πάρα πολύ αυτό να συνδυαστεί με μία ευρωπαϊκή κούπα, αλλά η... Μπιλμπάο είχε άλλη άποψη στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

O Θοδωρής Ζάρας ανακοίνωσε σήμερα την απόσυρση του από την ενεργό δράση, αλλά η επόμενη μέρα τον βρίσκει ξανά στο γήπεδο. Ο νέος του ρόλος, είναι αυτός του Υπεύθυνου Αναπτυξιακού προγράμματος του ΠΑΟΚ, που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, μετά τη στρατηγική συνεργασία με την Ακαδημία «ΔΕΚΑ».

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην ανακοίνωση της αναφέρει:

«Ο Θοδωρής Ζάρας ολοκληρώνει μία σπουδαία διαδρομή σχεδόν 20 ετών ως αθλητής του μπάσκετ, έχοντας κερδίσει τον σεβασμό συμπαικτών, αντιπάλων και φιλάθλων με την παρουσία, το ήθος και την αφοσίωσή του στο άθλημα.

Ο ΠΑΟΚ τον συγχαίρει για όσα πέτυχε, για τον τρόπο με τον οποίο υπηρέτησε το άθλημα όλα αυτά τα χρόνια και για το παράδειγμα που αποτέλεσε εντός και εκτός γηπέδων.

Για εμάς, όμως, το σημερινό «αντίο» δεν είναι αποχαιρετισμός.

Ο Θοδωρής παραμένει μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ καθώς ξεκινά τη νέα σελίδα της επαγγελματικής του διαδρομής, από τον ΠΑΟΚ και από μία διαφορετική θέση. Θα συνεχίσει να προσφέρει στο μπάσκετ και στην ομάδα μας ως Yπεύθυνος Αναπτυξιακού προγράμματος.

Θοδωρή, συγχαρητήρια για όσα πέτυχες ως αθλητής. Καλή αρχή στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά σου».