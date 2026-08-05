Ο Νίκος Μοσχοβίτης κάνει πρεμιέρα στο Gazzetta, προσπαθώντας να δει πέρα από τον ορίζοντα για τον ΠΑΟΚ του Τέλη Μυστακίδη, που κοιτάει και προς το μέλλον, πέρα από το παρόν.

Δεν είναι υπερβολή να καταγράψουμε ότι από τότε που ανέλαβε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ένας επιχειρηματίας του βεληνεκούς του Τέλη Μυστακίδη, οι ζυμώσεις για διάφορα πράγματα, είναι κατά καιρούς, οργιώδεις. Για τον προπονητή αρχικά, που έφερε τη σπουδαία κίνηση με τον Αντρέα Τρινκιέρι. Για τη δημιουργία της νέας ομάδας, τόσο με τις αλλαγές που έγιναν πέρσι, όσο και με το ρόστερ που φτιάχτηκε αυτό το καλοκαίρι, ρόστερ στο οποίο μπήκαν παίκτες όπως ο Νικ Καλάθης και ο Τσέντι Όσμαν, με τη μεταγραφή του δεύτερου, να είναι από τις πιο εντυπωσιακές σε όλη την Ευρώπη, σε ένα καλοκαίρι που γίνονται... τρελά πράγματα.

Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο, που μάλλον είναι και πιο σημαντικό, έχει να κάνει με την ανάπτυξη υποδομών. Κάτι που τα προηγούμενα χρόνια, που η ΚΑΕ ήταν σε μια προσπάθεια επιβίωσης-συντήρησης μέρα με τη μέρα, ήταν αδύνατο να γίνει.

«Φυσικά έχει ένα όραμα (σ.σ. ο Τέλης Μυστακίδης). Θέλει να κάνει μεγάλα πράγματα, γνωρίζοντας πως θα πάρει χρόνο. Χωρίς να είναι κλισέ, όλοι θα θέλαμε να πετύχουμε αύριο το πρωί. Υπάρχει μία πιθανότητα, ναι, όμως αυτό θα ερχόταν με πολλή τύχη. Δε μπορείς να φτιάξεις κάτι σε ένα βράδυ. Πραγματικά θέλει να φτιάξει κάτι διαφορετικό, με το όραμα και τη φιλοσοφία του και θέλει να κάνει κάτι για την πόλη. Νιώθω ότι θέλει να δώσει κάτι σε αυτήν την πόλη» είχε πει ο Αντρέα Τρινκιέρι στη συνέντευξη που έδωσε, μετά τις 100 ημέρες από τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ.

Και συνέχιζε... «Με ρώτησε τι χρειάζομαι. Του είπα ότι θέλω κάτι πάνω στο οποίο να μπορώ να χτίσω. Ένα προπονητικό κέντρο. Μου είπε «εντάξει, θα χτίσουμε προπονητικές εγκαταστάσεις με πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο». Αυτό ήταν η αρχή.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Πιστεύω πως το πιο σημαντικό πράγμα είναι πάντα να ξεκινάς από τους ντόπιους παίκτες. Αυτοί θέτουν τον τόνο στα αποδυτήρια. Το έμαθα αυτό σε κάθε χώρα που βρέθηκα. Πρέπει να δώσεις τη σωστή σημασία στους παίκτες της χώρας. Έλληνες στην Ελλάδα, Ιταλοί στην Ιταλία, Γερμανοί στη Γερμανία, Λιθουανοί στη Λιθουανία, Σέρβοι στη Σερβία.

Αυτοί είναι που μπορούν να διδάξουν σε έναν ξένο τι σημαίνει και τι χρειάζεται για να είσαι «ΠΑΟΚΑΡΑ». Ποια είναι η ιστορία. Έρχεται πολύ φυσικά, καθώς η αγορά των Ελλήνων παικτών δεν είναι απεριόριστη. Είναι μία μικρή λίμνη. Οπότε γιατί να μην προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε παίκτες, γνωρίζοντας πως οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε στο NIL, στο NCAA. Όμως πιστεύω πως για τις ηλικίες 12 ως 18 κανένα μπασκετικό σχολείο δεν είναι καλύτερο από το ευρωπαϊκό για να χτίσεις έναν παίκτη.

Μετά, στα 19 με 23 το κολλέγιο και μετά πίσω στο επαγγελματικό μπάσκετ. Επομένως η ακαδημία είναι απαραίτητη. Πρέπει να έχουμε ένα σχολείο μπάσκετ που να μπορεί να δίνει σε όλη αυτήν την περιοχή μία ευκαιρία να παίξει για τον ΠΑΟΚ και να κάνει κάτι για τον ΠΑΟΚ. Επομένως θέλουμε να χτίσουμε κάτι, όχι απλώς να χρησιμοποιήσουμε, ό,τι υπάρχει».

Το δρόμο τον έδειξε ο Τρινκιέρι και ο ιδιοκτήτης τον πραγματοποιεί. Το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ δημιουργείται, οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να είναι έτοιμο. Η συνεργασία με την καλύτερη ακαδημία της Βόρειας Ελλάδας και μία από τις καλύτερες όλης της χώρας, τη ΔΕΚΑ του Νίκου Χατζηβρέττα, έχει πάρει σάρκα και οστά. Ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της χώρας, ο Γιάννης Σπανός, που έκλεισε τα 16 τον περασμένο Γενάρη θα έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί μέσα από αυτήν τη συνεργασία, ενώ θα είναι με την Εθνική Παίδων στο Eurobasket U16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας από τις 7 μέχρι τις 15 Αυγούστου.

Προφανώς και δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, απλά όταν έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα (ενώ υπάρχει και η εκκρεμότητα του γηπέδου η οποία τουλάχιστον φαίνεται να έχει δρομολογηθεί τελευταία), όπως αυτά που έχουν συμβεί στον ΠΑΟΚ, ο καθένας ξεχωρίζει το δικό του.

Η συμφωνία με την ακαδημία ΔΕΚΑ και η προοπτική που δίνει αυτή, σε συνδυασμό με τη δημιουργία του προπονητικού κέντρου, θα πρέπει να περιμένουμε μακροπρόθεσμα για να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρουν. Αυτές οι κινήσεις όμως, δείχνουν την προοπτική που υπάρχει, πλέον, στον ΠΑΟΚ. Προοπτική που βλέπουν αθλητές του επιπέδου του Όσμαν και παίρνουν την απόφαση να αφήσουν τη Euroleague και τον Παναθηναϊκό, για τη Θεσσαλονίκη και το Eurocup (σε πρώτη φάση).

Υ.Γ.: Μεγάλη η ευθύνη, μεγάλη και η διάθεση. Θα τα λέμε από εδώ, σχολιάζοντας την επικαιρότητα με το δικό μας τρόπο. Και θα έχουμε να πούμε πολλά.

Υ.Γ. 2: Πόσα μεταγραφικά σενάρια αυτό το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ; Πάρα πολλά. Πόσα συναντήθηκαν με την πραγματικότητα; Πολύ λιγότερα. Που θα πάει, με τον καιρό, θα βρεθεί ισορροπία και σε αυτό.

Υ.Γ. 3: Με τέτοιο «πορτοφόλι» είναι προφανές ότι τα μάτια του ΠΑΟΚ είναι πάντα ανοικτά στην αγορά. Την ομάδα του όμως για τη νέα σεζόν, την έχει φτιάξει, οπότε ίσως κάποια επόμενη κίνηση ενίσχυσης, να αργήσει. Βέβαια, είπαμε. Το καλοκαίρι που διανύουμε είναι θεότρελο και τίποτα δε μπορεί να αποκλειστεί.