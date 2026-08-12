ΠΑΟΚ: Η ομιλία του Αντρέα Τρινκιέρι στους παίκτες του
Η δουλειά ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ, με την ομάδα να έχει βάλει υψηλούς στόχους για τη νέα σεζόν. Την Τετάρτη (12/08) πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση στην «PAOK Sports Arena», με τον Αντρέα Τρινκιέρι, να προπονεί τη νέα του ομάδα.
Ο πολύπειρος Ιταλός προπονητής, μίλησε στους παίκτες του μετά την πρώτη προπόνηση και τους τόνισε ότι πρέπει να γνωρίζουν το πόσο βαριά είναι η φανέλα που φοράνε.
Ο Τρινκιέρι είπε
«Αισθάνομαι ευγνώμων γιατί πήρα όλους τους παίκτες που ήθελα και αυτή είναι για μένα η ομάδα που θα ήθελα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε τι αντιπροσωπεύει η φανέλα αυτής της ομάδας και πόσο βαριά είναι η φανέλα που φοράτε. Αυτό δεν είναι πίεση. Σημαίνει όμως ό,τι πρέπει να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, σημαίνει δέσμευση απέναντι σε αυτό τον σύλλογο, ό,τι θα δίνετε πάντα τον καλύτερό σας εαυτό».
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