Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σήμερα (12/08) την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, πραγματοποιώντας την πρώτη προπόνηση της σεζόν στο «Παλατάκι».

Σε ρυθμούς προπονήσεων μπήκε από σήμερα (12/08) ο ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας την πρώτη στο «Παλατάκι».

Οι παίκτες αφότου πέρασαν από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις πάτησαν παρκέ για πρώτη φορά.

Υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε την προετοιμασία της, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να δείχνει τις πρώτες φωτογραφίες από την προπόνηση.