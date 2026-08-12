ΠΑΟΚ: Η πρώτη επίσημη προπόνηση του Τρινκιέρι στο «Παλατάκι»
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Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σήμερα (12/08) την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, πραγματοποιώντας την πρώτη προπόνηση της σεζόν στο «Παλατάκι».
Σε ρυθμούς προπονήσεων μπήκε από σήμερα (12/08) ο ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας την πρώτη στο «Παλατάκι».
Οι παίκτες αφότου πέρασαν από τις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις πάτησαν παρκέ για πρώτη φορά.
Υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε την προετοιμασία της, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να δείχνει τις πρώτες φωτογραφίες από την προπόνηση.
Δείτε τις φωτογραφίες:
@Photo credits: facebook_PAOK BC
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