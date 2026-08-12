Το μήνυμα του Τρινκιέρι προς την ομάδα και η ερμηνεία του

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του σήμερα (12/8) και ο Αντρέα Τρινκιέρι, έκανε τη δική του ομιλία προς την ομάδα, πριν την έναρξη της πρώτης προπόνησης.

Το «τζάμπολ» για τη σεζόν 2026-2027 δόθηκε σήμερα στο «PAΟΚ Sports Arena» για τον Ιταλό τεχνικό και τους παίκτες του, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να δημοσιεύει ένα κομμάτι της ομιλίας του έμπειρου προπονητή.

«Αισθάνομαι ευγνώμων γιατί πήρα όλους τους παίκτες που ήθελα και αυτή είναι για μένα η ομάδα που θα ήθελα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε τι αντιπροσωπεύει η φανέλα αυτής της ομάδας και πόσο βαριά είναι η φανέλα που φοράτε. Αυτό δεν είναι πίεση. Σημαίνει όμως ό,τι πρέπει να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, σημαίνει δέσμευση απέναντι σε αυτό το σύλλογο, ότι θα δίνετε πάντα τον καλύτερό σας εαυτό» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τρινκιέρι, με την πρώτη πρόταση να είναι αυτή που έχει το «ζουμί» της.

Και έχει το «ζουμί» της, γιατί ακόμα και μετά τη σπουδαία μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν, που έκανε... μπαμ σε όλη την Ευρώπη, τα σενάρια για μία ακόμα κίνηση του ΠΑΟΚ, την ώρα που έχει ήδη 8 ξένους και συνολικά 16 παίκτες στο ρόστερ του, συνεχίζονται δεξιά κι αριστερά...

«Αισθάνομαι ευγνώμων γιατί πήρα όλους τους παίκτες που ήθελα και αυτή είναι για μένα η ομάδα που θα ήθελα» είπε προς τους παίκτες του ο Τρινκιέρι σήμερα, κάνοντας ξεκάθαρη τη θέση του προς αυτούς, παρά τις διάφορες... ιστορίες που κυκλοφορούν.

Εννοείται πως στο οικονομικό στάτους που βρίσκεται πλέον ο ΠΑΟΚ, τα «ραντάρ» του είναι πάντα ανοικτά στην αγορά, σε ένα καλοκαίρι μεταγραφικών ανατροπών και εκπλήξεων σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Ιταλός τεχνικός και το επιτελείο του, έχουν στα χέρια τους ένα πλήρες ρόστερ, για να ξεκινήσουν τη σεζόν, ακόμα και χωρίς τους Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθη, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία, μετά το τέλος των διεθνών υποχρεώσεών τους.