Ολυμπιακός: Προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή σε Τζόουνς και το -2
Στον Ολυμπιακό, μετά τις ποινές που ανακοινώθηκαν από την Αθλητική Δικαστή αναφορικά με την ομάδα και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ετοιμάζεται να προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ.
Όσον αφορά τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, επειδή ο παίκτης θεωρείται «υπότροπος», λόγω μιας παλαιότερης ποινής που του επιβλήθηκε και η οποία έχει ακυρώθηκε με απόφαση του ΑΣΕΑΔ.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια χειρονομία στο T-Center που ο Ολυμπιακός και ο Τζόουνς δικαιώθηκαν σε δεύτερο βαθμό, καθώς είχε κριθεί πως δεν ήταν προσβλητική χειρονομία.
Σύμφωνα με την Αθλητική Δικαστή, λόγος για τον οποίο τιμωρήθηκε με -2 ο Ολυμπιακός ήταν επειδή είχε «αντικειμενική ευθύνη» για τα όσα συνέβησαν, κάτι το οποίο δεν ενστερνίζονται οι άνθρωποι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ και θα προσφύγουν και για αυτό στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών.
Να τονίσουμε πως ο λόγος για τον οποίο οι ποινές σε Τζόουνς και Ναν διαφέρουν, είναι επειδή η Αθλητική Δικαστής δεν δέχθηκε πως ο Ναν έπιασε από τον λαιμό τον Τζόουνς, καθώς το θεώρησε απώθηση, κάτι για το οποίο επίσης η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ
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