Η Αθλητική Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε τις ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα γεγονότα του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL, αλλά και τους Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Βαριά καμπάνα περίμενε τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και τον Ολυμπιακό μετά τα γεγονότα του Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ.

Αρχικά, οι δύο ΚΑΕ τιμωρήθηκαν με αφαίρεση δύο βαθμών από το πρωτάθλημα της νέας σεζόν (2026-27), αλλά και με χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Παράλληλα, στον Παναθηναϊκό επιβλήθηκε και αυστηρή έγγραφη επίπληξη και πρόστιμο 50.000 ευρώ εξαιτίας της συμπεριφοράς του Κέντρικ Ναν, ενώ το αντίστοιχο χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε και στον Ολυμπιακό για τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η Αθλητική Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε τον Ταϊρίκ Τζόουνς με ποινή αποκλεισμού συνολικά επτά αγωνιστικών από την ερχόμενη σεζόν για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή και για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή. Επιπρόσθετα, ο σέντερ του Ολυμπιακού πρέπει να καταβάλλει πρόστιμο συνολικά 54.000 ευρώ.

Ο Κέντρικ Ναν τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών και 4.000 ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή. Αντίθετα, οι Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες περί δυσφήμισης του αθλήματος.

Η ποινή για τον Παναθηναϊκό

«Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), 1) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο 1 πράξη του αθλητή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, και 2) αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για πρόκληση επεισοδίων από τους αθλητές, τους παράγοντες και τα λοιπά μέλης αυτής, που συνιστά επίσης δυσφήμιση του αθλήματος».

Η ποινή για τον Ολυμπιακό

«Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), 1) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο α΄ πράξη του αθλητή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος (τελούμενη καθ’ υποτροπή), και β) αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για τη δεύτερη ως άνω πράξη του καλαθοσφαιριστή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος (τελούμενη καθ’ υποτροπή)».