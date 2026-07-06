Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν θα επηρεάσουν και το πρώτο ντέρμπι της νέας σεζόν ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Super Cup.

Οι ποινές που ανακοινώθηκαν από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τα όσα συνέβησαν στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL δεν επηρεάζουν μόνο την έναρξη του νέου πρωταθλήματος (2026-27), αλλά αναμένεται να στερήσουν από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δύο βασικά τους στελέχη στο πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς τιμωρήθηκε με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών και πρόστιμο 54.000 ευρώ, ενώ ο Κέντρικ Ναν δέχθηκε ποινή αποκλεισμού δύο αγωνιστικών και πρόστιμο 4.000 ευρώ, λόγω των όσων εκτυλίχθηκαν στον πέμπτο τελικό της Stoiximan GBL.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πρώτη διοργάνωση της νέας σεζόν θα είναι το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μάλιστα, η φετινή διοργάνωση αναμένεται να φιλοξενηθεί στην Κύπρο με τη Λεμεσό να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τη διεξαγωγή της. Το πρόγραμμα των αγώνων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο, εφόσον οι δύο «αιώνιοι» διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Super Cup, όλα δείχνουν πως θα παραταχθούν χωρίς τους δύο τιμωρημένους παίκτες τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα της EuroLeague, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να αναμένεται να αγωνιστούν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Εφόσον το αγωνιστικό πλάνο παραμείνει ως έχει, οι δύο αποστολές αναμένεται να αναχωρήσουν αμέσως μετά για την Κύπρο, όπου θα διεξαχθεί το πρώτο εγχώριο τρόπαιο της σεζόν.