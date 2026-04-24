Μετά την προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την ποινή των τριών αγωνιστικών που είχε επιβάλει ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ στον Ταϊρίκ Τζόουνς για τη χειρονομία που έκανε προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ για χειρονομία που έκανε προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Stoiximan GBL, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ κατά της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Τελικά, το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την ποινή των τριών αγωνιστικών στον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος τραυματίστηκε σε εκείνο το παιχνίδι της 30ής Μαρτίου στο T-Center και παραμένει εκτός δράσης, διατηρώντας μόνο το πρόστιμο. Εφόσον, λοιπόν, είναι έτοιμος, δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον τελευταίο αγώνα της regular season του πρωταθλήματος στη SUNEL Arena απέναντι στην ΑΕΚ (25/4, 18:15, LIVE από το Gazzetta).

Εξάλλου, οι Πειραιώτες περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα playoffs της EuroLeague από τον νικητή της αναμέτρησης στο Πριγκιπάτο ανάμεσα στη Μονακό και την Μπαρτσελόνα (24/4, 20:30, LIVE από το Gazzetta).