Η κληρονομιά του είναι το «Bartzokas Ball»!

Η ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029 δεν αφορά μόνο τον σπουδαίο τεχνικό για τα επιτεύγματα του με τους «ερυθρόλευκους», αλλά τη δημιουργία μιας μπασκετικής φιλοσοφίας που έγινε σημείο αναφοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Υπάρχουν ανανεώσεις συμβολαίων και υπάρχουν συμφωνίες που καθορίζουν το μέλλον ενός οργανισμού. Η παραμονή του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Η απόφαση της διοίκησης να συνεχίσει την κοινή πορεία με τον πολυνίκη προπονητή στην ιστορία του συλλόγου δεν αποτελεί απλώς επιβράβευση των επιτυχιών των τελευταίων ετών. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει τον άνθρωπο που εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία, τις αξίες και το αγωνιστικό του όραμα.

Από την επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους» στις 12 Ιανουαρίου του 2020 μέχρι σήμερα, ο Μπαρτζώκας κατάφερε κάτι που ελάχιστοι προπονητές έχουν πετύχει στην Ευρώπη. Δεν δημιούργησε μόνο μια ομάδα που κερδίζει. Δημιούργησε μια μπασκετική ταυτότητα που αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά.

Το περίφημο πλέον «Bartzokas Ball» δεν είναι απλά ένας όρος που καθιερώθηκε στις μπασκετικές συζητήσεις. Είναι μια φιλοσοφία παιχνιδιού που έχει γίνει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ευρωπαϊκή προπονητική κοινότητα. Η συνεχής κυκλοφορία της μπάλας, η κίνηση χωρίς αυτήν, η ανάδειξη του συνόλου πάνω από την ατομικότητα και η απόλυτη προσήλωση στις λεπτομέρειες έχουν μετατρέψει τον Ολυμπιακό σε μπασκετικό πρότυπο.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια αναλυτές, προπονητές και φίλοι του μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη χρησιμοποιούν τον όρο «Bartzokas Ball» για να περιγράψουν ένα από τα πιο ελκυστικά και αποτελεσματικά μοντέλα παιχνιδιού που εμφανίστηκαν στη σύγχρονη Euroleague.

Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον πάγκο, ο Ολυμπιακός κατέκτησε δύο τρόπαια Euroleague, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα και τέσσερα Super Cup.

Πέρα όμως από τα τρόπαια, οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν ξανά κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο των μεγάλων ομάδων, αγωνιστική ταυτότητα. Έναν τρόπο παιχνιδιού που δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα, αλλά υπηρετείται από όλους όσους φορούν τη φανέλα του συλλόγου.

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος χαρακτήρισαν την ανανέωση ως συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που δεν μετριέται πλέον με συμβόλαια και ημερομηνίες. Η σχέση Ολυμπιακού και Μπαρτζώκα έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό τα στενά όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας.

Πρόκειται για μια κοινή πορεία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στη συνέπεια και στη διαρκή αναζήτηση της κορυφής. Ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός, εμφανώς συγκινημένος μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό «σπίτι του» και ευχαρίστησε τη διοίκηση και τον κόσμο για την εμπιστοσύνη που του δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια.

Το σημαντικότερο όμως μήνυμα ήρθε στο φινάλε των δηλώσεών του: «Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι». Ίσως αυτή η φράση να εξηγεί καλύτερα από οτιδήποτε άλλο γιατί ο Ολυμπιακός επέλεξε να πορευτεί με τον ίδιο καπετάνιο μέχρι το 2029. Γιατί παρά τις κατακτήσεις, τις διακρίσεις και την ευρωπαϊκή αναγνώριση, η δίψα για βελτίωση παραμένει αναλλοίωτη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ανανέωσε απλώς το συμβόλαιό του. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη συνέχεια μιας ολόκληρης μπασκετικής φιλοσοφίας που τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης και τον καθιέρωσε ως σημείο αναφοράς για το σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Και όπως όλα δείχνουν, η ιστορία του «Bartzokas Ball» έχει ακόμη πολλά κεφάλαια να γράψει...