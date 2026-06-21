Ιταλικά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που προσέφερε ο Άρης στον Ματ Μόργκαν αναφέροντας πως οι διαπραγματεύσεις είναι σε προχωρημένο επίπεδο.

Ο Άρης συνεχίζει να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, επιχειρώντας να χτίσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Il Resto del Carlino, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν καταθέσει εξαιρετικά δελεαστική πρόταση στον Ματ Μόργκαν, προσφέροντάς του διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρεται, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε καλό δρόμο και υπάρχει αισιοδοξία πως μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια, έχοντας δεχθεί πρόταση παραμονής από την ιταλική ομάδα. Ωστόσο, φέρεται να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές πριν πάρει την τελική του απόφαση, με τον Άρη να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως ο πιο αποφασιστικός «μνηστήρας».

Μάλιστα, ιταλικά δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών υποστήριζαν ότι ο Μόργκαν ήταν θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει στη Βίρτους λόγω έλλειψης ελκυστικών προτάσεων από άλλες ομάδες. Η πρόταση του Άρη φαίνεται πως άλλαξε τα δεδομένα, καθώς οι Θεσσαλονικείς μπήκαν δυναμικά στη διεκδίκησή του με ένα συμβόλαιο υψηλών αποδοχών.