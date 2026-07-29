Ορτέγκα: «Μπορώ να ηγηθώ στον Ολυμπιακό, δυνατό μου σημείο η ανάπτυξη του παιχνιδιού»

Οι δηλώσεις του Στέφαν Ορτέγκα για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Στέφαν Ορτέγκα είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και μίλησε στο κανάλι της ομάδας στο youtube για την επιλογή του.

Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας τόνισε ότι πολλοί Έλληνες ομογενείς του έχουν στείλει μηνύματα για τη μεταγραφή του. Αναλυτικά όσα είπε ο Ορτέγκα:

«Πάρα πολλοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού από χθες στο αεροδρόμιο μου έλεγαν "πάμε για τον Ολυμπιακό" και μπορούσες να νιώσεις και να δεις αμέσως πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος μέσα στη χώρα τους αλλά και στην Ευρώπη. Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα από Έλληνες από τη Γερμανία, που είναι μαζί μου τώρα, γιατί ήρθα στη σωστή ομάδα εδώ. Οπότε ναι, είμαι ενθουσιασμένος.

Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος, που παίζει σε μεγάλες διοργανώσεις κάθε χρόνο. Ο σύλλογος έχει μεγάλες φιλοδοξίες και παίζει για τίτλους. Όπως είπα πριν έχει μεγάλη ιστορία, καλούς φίλαθλους, καλό γήπεδο. Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα και υποθέτω εδώ είναι μια όμορφη πόλη για να ζεις. Συνεπώς όλα μαζί μου ταίριαζαν πολύ αυτή τη στιγμή.

Είμαι τερματοφύλακας που βρίσκομαι ακόμα σε καλό επίπεδο. Έχω πολλή εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Νομίζω πως μπορώ να ηγηθώ της ομάδας ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, να είμαι εκεί και να δείξω σε όλους γύρω μου ότι μπορώ ακόμα να παίξω καλά.

Ποιο είναι το πιο δυνατό μου σημείο; Προφανώς η ανάπτυξη του παιχνιδιού, οι κοντινές αποκρούσεις είναι αρκετά καλές, τα τετ α τετ επίσης. Νομίζω είμαι ένας καλός, μοντέρνος τερματοφύλακας με συνολικά προσόντα. Οι προσωπικοί μου στόχοι είναι οι μεγάλοι στόχοι που έχει ο σύλλογος. Πρώτα απ’ όλα να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Champions League την επόμενη εβδομάδα και φυσικά μετά να κερδίσουμε το Κύπελλο, το πρωτάθλημα, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, όσο πιο επιτυχημένα γίνεται».