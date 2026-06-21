Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Άρης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει βόμβα καθώς είναι μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Ματ Μόργκαν της Μπολόνια!

Χθες (20/6) οι Ιταλοί σημείωσαν ότι ο Αμερικανός γκαρντ ήταν στο βασικό πλάνο της Βίρτους Μπολόνια για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, σήμερα (21/6) τον στέλνουν στον Άρη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Bologna Basket», ο Ματ Μόργκαν ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη σε μια κίνηση της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη η οποία ταράζει τα νερά.

Ο Αμερικανός γκαρντ προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στην ιταλική ομάδα καθώς είχε 13.5 πόντους ανά αγώνα και 2.2 ασίστ με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια στην Euroleague! Μένοντας στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μόργκαν εκτέλεσε με 36.7% (62/169) από μακρινή απόσταση και παράλληλα ήταν από τους πιο εύστοχους παίκτες της Euroleague από τη γραμμή των βολών με ποσοστό αποτελεσματικότητας 91.4%.

Εξίσου εξαιρετικό ήταν και αυτό στα σουτ εντός παιδιάς (61%). Είναι παίκτης με +0.7 στην αναλογία ασίστ/λαθών. Η φετινή χρονιά του στη Βίρτους ήταν σαφέστατα καλύτερη – σε επίπεδο αριθμών – σε σχέση με την πρώτη του όπου επίσης στην Euroleague είχε 7.8 πόντους ανά αγώνα. Στην πραγματικότητα διπλασίασε τους μέσους όρους του.

Ο Αμερικανός πήρε το… εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μέσα από την καταπληκτική χρονιά (2023-24) που είχε κάνει με τους Λόντον Λάιονς στο Eurocup όταν η αγγλική ομάδα επένδυσε πολλά λεφτά για να κατακτήσει το τρόπαιο από αποκλείστηκε στην ημιτελική φάση από την Παρί η οποία πήρε και τον τίτλο. Εκείνη τη σεζόν ο Μόργκαν ήταν ο κορυφαίος σκόρερ (16.5 πόντους) και δεύτερος πασέρ (3.9 ασίστ) της ομάδας. Αναδείχθηκε Πρωταθλητής αλλά και MVP του Πρωταθλήματος ενώ συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του Eurocup.

Είχε προηγηθεί η χρονιά (2022-23) στη Λε Μαν όπου με 20.5 πόντους ήταν ο 3ος κορυφαίος σκόρερ του γαλλικού Πρωταθλήματος ενώ η πρώτη του δουλειά στην Ευρώπη ήταν στην τουρκική Κόνιασπορ.