ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ: Υπέροχη συνεργασία Γκατσίνοβιτς με Ζίνι και 1-0 ο Ελίασον (vid)
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Η ΑΕΚ προηγήθηκε στην πρώτη της καλή στιγμή στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ με σκόρερ τον Ελίασον, έπειτα από συνεργασία του Γκατσίνοβιτς με τον Ζίνι.
Η ΑΕΚ των πολλών αλλαγών προηγήθηκε στην πρώτη της καλή φάση στο φιλικό παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ στην Ολλανδία. Στο 14ο λεπτό ο Γκατσίνοβιτς πέρασε υπέροχη κάθετη μπαλιά, ο Ζίνι βγήκε τετ α τετ και πάσαρε στον Ελίασον, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0 των Πρωταθλητών Ελλάδας.
Το γκολ του Ελίασον
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