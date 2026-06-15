Γιαννακόπουλος: «Θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο μπάσκετ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποχαιρέτησε τον Έργκιν Άταμαν κάνοντας έναν απολογισμό της τριετίας και υποκλίθηκε στον Τούρκο τεχνικό που παρέλαβε τον Παναθηναϊκό στη 17η θέση της Euroleague και τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης.

Μετά τις δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν μπροστά από τους τέσσερις τίτλους που κατακτήθηκαν στην τριετία που κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR τον λόγο πήρε ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που αποχαιρέτησε τον Τούρκο τεχνικό υποκλινόμενος στην προσφορά του, ενώ έσπευσε να επισημάνει πως θα είναι πάντα ο αγαπημένος του άνθρωπος στο μπάσκετ.

«Εγώ; Τι μπορώ να πω; Το έχω ξαναπεί αυτό. Ήταν όνειρο να δουλέψω μαζί με τον Έργκιν. Ήταν είναι και θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου άνθρωπος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ» ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο «αντίο» του Τούρκου τεχνικού.

«Είχα ένα όνειρο, αφότου ο πατέρας μου και ο θείος μου αποχώρησαν. Ήθελα να φέρω έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Ήθελα να φτιάξω ένα γήπεδο. Αλλά επιστρέφοντας στον ευρωπαϊκό τίτλο, ήμασταν στην 17η θέση, προτελευταίοι στην Ευρωλίγκα. Καθόμουν στο Σούνιο σκεπτόμενος πως θα φέρω τον Έργκιν στον Παναθηναϊκό; Πως θα φέρω τον Έργκιν στον Παναθηναϊκό;» συνέχισε.

«Τον πρώτο χρόνο τον κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Δεύτερη χρονιά ξανά, μετά από αυτό λίγο «μπλα μπλα μπλα»... Έπεισα τον καλύτερο προπονητή να έρθει στον Παναθηναϊκό. Το απέδειξε αυτό. Μας πήρε στην 17η θέση και μας πήγε στην κορυφή της Ευρώπης σ’ ένα χρόνο. Τα υπόλοιπα χρόνια παλεύαμε γιατί είμαστε και οι δυο μαχητές, παλεύαμε το «σύστημα». Θα το πω αυτό, παλεύαμε το «σύστημα». Είμαι πάρα, πάρα πολύ περήφανος γι’ αυτούς τους τέσσερις τίτλους. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτό τον «πόλεμο» εναντίον μας, αυτοί οι τίτλοι θα ήταν περισσότεροι. Αλλά είσαι νέος, είμαι νέος. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε υγιείς. Και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει ξανά το μέλλον.

Έργκιν, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ» κατέληξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.