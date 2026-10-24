Παναθηναϊκός: Τα highlights της νίκης στο ματς με την Καρδίτσα (vid)
Ο Παναθηναϊκός λύγισε την άκρως ανταγωνιστική Καρδίτσα στο «T-Center» με 78-64 και πέτυχε την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα ματς, στο φετινό πρωτάθλημα της GBL. Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Γιαμπουσέλε (22 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Κέντρικ Ναν (12 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Ίζακ Μπόνγκα (10 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Για τους φιλοξενούμενους, «πρώτα βιολιά» ήταν οι ΜακΡέι (18 πόντους, 4 ριμπάουντ) και Τέρνερ (14 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ).
Δείτε τα highlights:
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