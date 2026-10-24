Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 78-64 τη μαχητική Καρδίτσα στο «T-Center» και έκανε το 4/4 στη φετινή GBL. Οι δηλώσεις του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός πάτησε... γκάζι στο δεύτερο μέρος και υπέταξε την αξιέπαινη Καρδίτσα με 78-64 στο «Telekom Center Athens». Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του, εξήρε την προσπάθεια της θεσσαλικής ομάδας και εστίασε στην επιρροή που έχουν στο παιχνίδι του Τριφυλλιού, οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για την εμφάνιση της Καρδίτσας και την αντίδραση του Παναθηναϊκού:

«Έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ. Ήρθαν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο τιμώρησαν κάθε μας λάθος. Εμείς δεν είχαμε ενέργεια και δεν παίζαμε έξυπνα στην επίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε τα πάντα. Η πεντάδα που ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο μάς έδωσε ενέργεια και αλλάξαμε την εικόνα του αγώνα. Οπότε, ήταν ένα καλό δεύτερο ημίχρονο για εμάς».

Για το πόσο ικανοποιημένος είναι από τον τρόπο με τον οποίο οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν ενσωματώνονται στην ομάδα:

«Είναι προφανές. Μιλάμε για δύο παίκτες που έχουν μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι μας, αλλά χρειάζονται χρόνο για να είναι ακόμα πιο έτοιμοι απ’ ό,τι είναι τώρα».