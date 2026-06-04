Ο Άρης γνωρίζει το ενδιαφέρον ομάδων της Euroleague για τον Αμίν Νούα, ήδη συζήτησε μαζί με τον Γάλλο φόργουορντ και περιμένει την απόφασή του.

Πρόσφατα τα γαλλικά Media ενέταξαν στον Αμίν Νούα στη λίστα των αθλητών που ενδέχεται να απασχολήσουν τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της νέας εποχής στην οποία εισήλθε η γαλλική ομάδα μετά την απόφαση αυξημένης χρηματοδότησης από τον Τόνι Πάρκερ. Ο Γάλλος φόργουορντ δεν είναι απλά γηγενής για τη Βιλερμπάν και διεθνής παίκτης αλλά η Λιόν είναι η γενέτειρά του και η Βιλερμπάν είναι επίσης η ομάδα από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική καριέρα του. Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι πράγματι η γαλλική ομάδα εξέφρασε τις σκέψεις απόκτησης του παίκτη και προφανώς μπήκε σε διαδικασία εξέτασης όλων των δεδομένων με τον Γάλλο ατζέντη του, αλλά δεν έχει προχωρήσει στη λήψη οριστικής απόφασης.

Αυτή η εξέλιξη, λίγο πολύ, ήταν αναμενόμενη για τους ανθρώπους του Άρη έπειτα από την εντυπωσιακή χρονιά που πραγματοποίησε ο Νούα. Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου είχαν προχωρήσει στην υπογραφή νέου συμβολαίου μαζί του, αυξάνοντας τις οικονομικές απολαβές του ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στην ομάδα. Αυτό που ήταν αδύνατο να αποτρέψουν ήταν η αφαίρεση του όρου αποδέσμευσης σε περίπτωση πληρωμής της οικονομικής ρήτρας η οποία αφορά μόνο ομάδες της Euroleague.

Εδώ και περίπου δύο εβδομάδες στον Άρη ξέρουν ότι το όνομα του Αμίν Νούα βρίσκεται στις μεταγραφικές λίστες συγκεκριμένων ομάδων. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Γάλλος ήδη απέρριψε πρόταση ομάδας η οποία φέτος έφτασε στα Playoff της Euroleague, όπως γνωρίζουν επίσης και το ενδιαφέρον ισπανικής ομάδας. Η περίπτωση της Βιλερμπάν είναι διαφορετική λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων.

Βάσει συμβολαίου, ο Αμίν Νούα μπορεί να εξασφαλίσει την ελευθερία του έως τις αρχές Ιουλίου και για την ακρίβεια έως τις 7 Ιουλίου μπορεί κάθε ομάδα της Euroleague να καταβάλει το ποσό της ρήτρας (σ. σ. περίπου 250.000 ευρώ) και να τον αποκτήσει. Γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα της ιστορίας, ο Άρης ήδη συζήτησε με τον αθλητή σχετικά με το συμβόλαιό του αλλά και την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη. Δεν άφησε τίποτε… στον χρόνο, ίσα-ίσα που έσπευσε να προλάβει τυχόν καταστάσεις.

Ο Νούα γνωρίζει το αγωνιστικό πλάνο της επόμενης χρονιάς αλλά και τον ρόλο που θα έχει σε μια ομάδα της οποίας οι στόχοι θα είναι υψηλότεροι σε σχέση με τους περσινούς. Αυτό που ζήτησαν οι «κίτρινοι» από τον 28χρονο είναι να αποφασίσει το συντομότερο δυνατό καθώς σε περίπτωση που αποφασίσει την επιστροφή του στη Λιόν (σ. σ. Βιλερμπάν) ή τη μετακόμισή του στη Βιτόρια (σ. σ. Μπασκόνια), θα πρέπει να αποκτηθεί αντικαταστάτης κι αυτό απαιτεί μια προεργασία. Εν τέλει, οριστική εξέλιξη αναμένεται εντός του επόμενου δεκαημέρου.