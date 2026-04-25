Στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε με 91-20 της Καρδίτσας στη Ρόδο και μετά την ήττα του Ηρακλή από τον Προμηθέα θα βρεθεί στα play-offs.
Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη πραγματοποίησε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και τρέχοντας επιμέρους σερί πήρε το θετικό αποτέλεσμα και θα παίξει στην επόμενη φάση του ελληνικού πρωταθλήματος.
Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα: Ο αγώνας
Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με αμφότερες να είναι κοντά στο σκορ και να βρίσκουν λύσεις στο επιθετικό κομμάτι, με τα λάθη όμως να κυριαρχούν (3-3, 8'). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την Καρδίτσα να προηγείται με (24-26, 10'), αφού ο Εστράδα ευστόχησε σε λέι-απ, βάζοντας την ομάδα του μπροστά, εκμεταλλευόμενη το καλό ποσοστό της από το δίποντο (7/8, 88%).
Οι φιλοξενούμενοι μέσω της καλής τους άμυνας, βρήκαν ρυθμό και στην επίθεση επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, (29-35, 14') και λίγο αργότερα ο Μάντσεν με κάρφωμα διαμόρφωσε το (30-37, 16'). Το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη έβγαλε αντίδραση και τρέχοντας επιμέρους σερί (10-4)... ψαλίδισε τη διαφορά (40-41, 19') όμως ο Εστράδα με εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ, έδωσε εκ νέου... αέρα τεσσάρων πόντων στην ομάδα του, με τον ίδιο να φτάνει τους 13 πόντους.
Μετά την ανάπαυλα, η Καρδίτσα συνέχισε να είναι σε θέση «οδηγού» δίχως να χάσει το προβάδισμα (52-55, 25'), όμως οι Ροδίτες παρέμειναν κοντά και έπειτα από καλάθι του Νίκολς έφεραν το ματς στον πόντο (54-55, 26'). Ο Ραντλ με εύστοχο τρίποντο ισοφάρισε την αναμέτρηση (57-57) και προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά με +5 (64-59, 30').
Στην έναρξη της 4ης περιόδου ο Κολοβέρος με δίποντο έκανε το (69-63, 31') και στη συνέχεια ο Γκούντγουϊν έδωσε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στην ομάδα του (71-67, 32'). Ο Ραντλ με λέι απ έκανε το (77-66, 33') και ο Γκαλβανίνι διαμόρφωσε το (79-66, 34') με το σερί των Ροδιτών να είναι στο (15-7). Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με τον Κολοσσό να ελέγχει τον ρυθμό και να παίρνει τη νίκη με και να «πετάει» για τα play-offs, αφού ο Ηρακλής ηττήθηκε από τον Προμηθέα.
Τα δεκάλεπτα: 24-26, 40-44, 64-59, 91-80
