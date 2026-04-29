Αλλάζει σελίδα ο Ηρακλής! Τον ρόλο του Προέδρου για τη νέα αγωνιστική χρονιά στην ΚΑΕ ανέλαβε ο Γιώργος Πανταζόπουλος.

Ο Γιώργος Πανταζόπουλος θα είναι ο νέος Πρόεδρος του Ηρακλή για τη νέα αγωνιστική χρονιά, όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη τύπου της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα ο 53χρονος από sport director, πλέον θα αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου.

«Λάβαμε σημαντικές αποφάσεις για τη διοικητική αναδιάρθρωση και διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει πλέον ο Γιώργος Πανταζόπουλος. Ευχαριστούμε τον Τάσο Δίγκα, ο οποίος παραμένει ενεργό μέλος του ΔΣ και κοντά στην οικογένεια του Ηρακλή, ειπώθηκε στην αρχή.

Ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Παύλος Τσακίρης τόνισε: «Αποπληρώσαμε το σύνολο των χρεών της ΚΑΕ ύψους 320 χιλιάδων ευρώ. Είμαστε ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι».

Ο νέος πρόεδρος της ΚΑΕ, Γιώργος Πανταζόπουλος είπε με τη σειρά του: «Η διοίκηση μου δείχνει τεράστια εμπιστοσύνη, με τιμάει και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Η συμφωνία με τον Λούκιτς έκλεισε σε πέντε λεπτά. Για το τελευταίο δίμηνο με την κακή εικόνα, τα λάθη βαραίνουν πρώτα εμένα. Στόχος μας τη νέα σεζόν είναι να παίξουμε στην Ευρώπη. Η ομάδα θα έχει μεγαλύτερο μπάτζετ πάντα σε όρια ασφαλείας. Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει και έχουμε αποφασίσει πως θα προχωρήσουμε. Μίνιμουμ στόχος τα πλέι οφ και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ταβάνι. Εγώ νιώθω κομμάτι της ομάδας. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πλάνο που εξελίσσεται από το περσινό καλοκαίρι. Στο αγωνιστικό όλες οι αποφάσεις θα περνούν από εμένα και τον προπονητή. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε κάποια παιδιά από πέρσι, αλλά πιθανότατα το νέο ρόστερ θα είναι διαφορετικό κατά 80%. Ευχαριστώ όλους τους παίκτες και το σταφ που ήταν φέτος στην ομάδα. Θέλουμε να είναι υπερήφανος ο κόσμος».

Για την Ευρώπη: «Βάσει θέσης δεν υπάρχει εγγυημένη θέση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα αρχίσουμε συζητήσεις με τη FIBA. Εμείς δηλώνουμε ότι θέλουμε να είμαστε σε διοργάνωση της FIBA. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Δεν αποκλείουμε και το ENBL».

Για την αποχώρηση του Φόρμαν: «Οι συνθήκες της καθημερινότητας έδειχναν ότι η ομάδα μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα και χωρίς αυτόν. Η ομάδα είχε αποφασίσει να μην τον πουλήσει για να μη χαλάσει η χημεία, χάνοντας και σημαντικά ποσά. Είχαμε συμφωνήσει ουσιαστικά με τον Περάντες, αλλά την τελευταία στιγμή τον κράτησε το Μαρούσι».

Για τους παίκτες και το μπάτζετ: «Ο Σίλας έχει συμβόλαιο, θέλουμε να παραμείνει. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις και με άλλους παίκτες. Για το μπάτζετ τα νούμερα δεν παίζουν ρόλο και δε αναφερθούμε περαιτέρω. Ο προϋπολογισμός θα είναι καθορισμένος στα μέσα Αυγούστου».