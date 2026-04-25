Αντετοκούνμπο: «Δεν την περίμενα αυτή την υποδοχή, απίστευτο!»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την υποδοχή που είχε στο Nick Gallis Hall δηλώνοντας εντυπωσιασμένος.

Η αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL, έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και του Θανάση Αντετοκούνμπο και της μητέρας τους Βερόνικα.

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έδωσε το «παρών» στο Παλέ μαζί με τον καλό τους φίλο και ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο σταρ του NBA, βίωσε την αποθέωση από το πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο Nick Gallis Hall δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα για τα μάτια του Greek Freak. «Ρε Γιάννη,Γιάννη άντε τέλειωνε με το ΝΒΑ φτάνει, Έλα εδώ καλό μου παλικάρι για σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη», ήταν το σύνθημα των οπαδών του Άρη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο λέγοντας: «Δεν την περίμενα αυτή την υποδοχή, είναι απίστευτο»