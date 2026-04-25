Ο ΠΑΟΚ με επιθετικό πλουραλισμό και τους Μπριν Ταϊρί, Κλίφορντ Ομορούγι και Τόμας Ντίμσα να κάνουν τη διαφορά επικράτησε (101-85) του Αμαρουσίου, στην 26η (και τελευταία) αγωνιστική της regular season της Stoiximan GBL, φτάνοντας τις 17 νίκες και κατέλαβαν την 3η θέση στη βαθμολογία, ενώ οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν παρότι έχασαν, καθώς έμειναν στην κατηγορία στην ισοβαθμία τους με τον Πανιώνιο.

Είναι το συναίσθημα της υλοποίησης ενός στόχου για τον οποίο πάλεψε η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου όλη τη σεζόν και είδε να τα καταφέρνει στην τελευταία αγωνιστική, με την πιο «γλυκιά» ήττα της σεζόν.

Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισαν οι Μπριν Ταϊρί και Τόμας Ντίμσα με 17 πόντους, ενώ ο Τίμι Άλεν είχε 16 πόντους και ο Κλίφορντ Ομορούγι πρόσθεσε άλλους 15 πόντους. Από το Μαρούσι ο Τζόρνταν Γουόκερ που αποχώρησε τραυματίας στο δεύτερο μέρος είχε 20 πόντους και ο Κάμερον Ρέινολντς 17 πόντους.

ΠΑΟΚ-Μαρούσι: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και με τον Τίμοθι Άλεν να αποτελεί τον κύριο εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών πήρε μια σημαντική διαφορά 12 πόντων (24-12 στο 8’). Ωστόσο, με τους Τζακόρι Γουίλιαμς και Τζόρνταν Γουόκερ οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ισορροπήσουν το ματς και να κλείσουν την πρώτη περίοδο μειώνοντας στους 8 πόντους (28-20 στο 10’).

Στη δεύτερη περίοδο με την άνοδο του Μπριν Ταϊρί που «συνδέθηκε» με το καλάθι ο «δικέφαλος» ανέβασε τη διαφορά στο +11 (38-27 στο 13’). Το Μαρούσι, ωστόσο, που έκανε μεγάλη προσπάθεια, πίεσε στην άμυνα και σταδιακά «ροκάνισε» τη διαφορά πλησιάζοντας με καλάθι του Λόντον Περάντες στους 6 πόντους (40-34 στο 15’) και λίγο αργότερα στους 5 πόντους (45-40 στο 17’) με τον Τζακόρι Γουίλιαμς και τον Κάμερον Ρέινολντς. Με καλάθια από τους Άλεν και Ομορούγι ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να κλείσει το πρώτο ημίχρονο έχοντας μια απόσταση 8 πόντων (54-46 στο 20’) από τον αντίπαλο του.

Τα χαμηλά ποσοστά ευστοχίας (19/41 σουτ εντός παιδιάς) με 16/31 δίποντα (51%) και 3/10 τρίποντα (30%) του Αμαρουσίου είναι κάτι που δημιουργεί πρόβλημα επιθετικά, ενώ αμυντικά χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στα ριμπάουντ, καθώς θέλουν να μην δώσουν δεύτερες επιθέσεις στον αντίπαλο. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου έχει τον έλεγχο του ρυθμού και με τους Άλεν-Ταϊρί έχουν το «πάνω χέρι».

Στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μαξίμ Σαλάς το Μαρούσι μείωσε στους 3 πόντους (59-56 στο 24’), αλλά με τον Κλίφορντ Ομορούγι ο «δικέφαλος» ανέβασε ξανά τη διαφορά στο +11 (69-58 στο 26.40’’). Αξιοποίησε σ’ αυτό το διάστημα και την απουσία του Τζόρνταν Γουόκερ, ο οποίος αποχώρησε έχοντας ενοχλήσεις στο πόδι. Με τον Τόμας Ντίμσα ο ΠΑΟΚ απαντούσε σε κάθε προσπάθεια του Αμαρουσίου να πλησιάσει (74-68 στο 29’) και μπόρεσε να διατηρήσει μια διαφορά ασφαλείας (80-70 στο 30’).

Στην τελευταία περίοδο οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκου ανέβασαν τη διαφορά στο +13 (85-72 στο 32’) και στη συνέχεια στο +16 (88-72 στο 33’ και 93-77 στο 35’) έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και με περισσότερες λύσεις επιθετικά μπόρεσαν να φτάσουν στη νίκη και την εξασφάλιση της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-20, 54-46, 80-70, 101-85.

Ο MVP: Ο Κλίφορντ Ομορούγι τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους (1/1 ελεύθερες βολές, 7/8 δίποντα) και 7 ριμπάουντ σε 19:12 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάμερον Ρέινολντς είχε 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34:19 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το εντυπωσιακό 24/30 δίποντα (80%) του ΠΑΟΚ ήταν καταλυτικό για την επικράτηση επί του Αμαρουσίου.