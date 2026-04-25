Μεγάλο ματς έγινε στη Θεσσαλονίκη με θρύλους του αθλήματος να το παρακολουθούν. Ο Άρης επικράτησε με 75-65 του Πανιωνίου στέλνοντάς τον στην Elite League την επόμενη σεζόν.

Υπό το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Νίκου Γκάλη, του Θανάση και της Βερόνικα Αντετοκούνμπο και του Φάνη Χριστοδούλου παίχτηκε η «μάχη» του Άρη με τον Πανιώνιο στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL με τους «κυανέρυθρους» να μην καταφέρνουν τελικά να παραμείνουν στην κατηγορία και να υποβιβάζονται στην Elite League.

Με 75-65 νίκησαν οι Θεσσαλονικείς για να τερματίσουν στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και έβαλαν τέλος στις ελπίδες του Πανιωνίου να παραμείνει στη GBL τη νέα σεζόν.

Άρης - Πανιώνιος: Το ματς

Ο Πανιώνιος μπήκε με ανταγωνιστικό πρόσωπο στην αναμέτρηση (9-12) κρατώντας ένα μικρό προβάδισμα, ωστόσο ο Κώστας Αντετοκούνμπο πήρε την σκυτάλη και μαζί με τη βοήθεια από τον Φόρεστερ έβαλαν τον Άρη μπροστά στο σκορ (18-15). Ο Γκίκας έφερε σε ισορροπία την αναμέτρηση (19-19), όμως οι Τζόουνς και Άντζουσιτς έδωσαν προβάδισμα 5 πόντων στον Άρη (24-19). Ο Πανιώνιος παρέμενε ανταγωνιστικός και με τον Λιούις έφερε και πάλι σε ισορροπία το ματς (24-24). Χέρι-χέρι πήγαιναν οι δύο ομάδες μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους για να κλείσουν το δεύτερο δεκάλεπτο στο 31-31.

Μετά την ανάπαυλα, ο Μήτρου-Λονγκ μετατράπηκε σε πρωταγωνιστή για τους Θεσσαλονικείς ευστοχώντας σε τρία τρίποντα στα πρώτα τρία λεπτά (40-36), όμως ο Τσαλμπούρης είχε την απάντησή του και μάλιστα δις από την περιφέρεια για να βάλει τους «κυανέρυθρους» μπροστά στο σκορ (40-42). Εντωμεταξύ, ο ρυθμός του αγώνα εκτινάχθηκε σε σχέση με το πρώτο εικοσάλεπτο. Οι δύο ομάδες άλλαζαν συνεχώς το προβάδισμα κι έμεναν κοντά στο σκορ (51-49).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως, ο Άρης πάτησε το γκάζι και με τέσσερα τρίποντα και 9-0 σερί κατάφερε να πάρει διψήφια διαφορά (63-52) σε αυτό το κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης. Όσο ο χρόνος λιγόστευε το έργο δυσκόλευε για τους Νεοσμυρνιώτες, όμως ο Τέιλορ με μεγάλο τρίποντο έγραψε το 69-62 τρία λεπτά πριν το φινάλε δείχνοντας πως δεν το βάζει κάτω. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους στο τέλος και να πάρουν τη νίκη, με τον Πανιώνιο να υποβιβάζεται.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-31, 51-49, 75-65

Aris Thessaloniki Betsson Coach: I. Milicic | Assistants: D. Aggelou, C. Chasanidis No. Player POS Mins Pts FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK PF +/- Index STARTERS 0 E. Mitrou-Long PG 32:00 18 6-13 46 2-4 50 4-9 44 2-4 50 2 5 7 6 3 1 1 3 7 21 3 B. Jones SG 29:59 17 3-6 50 2-4 50 1-2 50 10-10 100 1 4 5 7 3 1 0 2 6 24 5 A. Noua PF 26:58 5 2-10 20 2-6 33 0-4 0 1-2 50 2 6 8 0 1 1 0 3 9 4 13 L. Bochoridis (C) SG 26:40 11 4-7 57 1-2 50 3-5 60 0-0 0 1 4 5 3 3 1 0 4 1 14 37 K. Antetokounmpo C 26:39 6 2-3 66 2-3 66 0-0 0 2-4 50 0 4 4 1 1 2 3 2 2 12 BENCH 1 C. Chatzilamprou SG 0:22 2 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 J. Forrester PF 10:60 4 2-3 66 2-3 66 0-0 0 0-0 0 1 3 4 0 1 0 2 2 12 8 11 S. Poylianitis SG 16:25 3 1-4 25 0-1 0 1-3 33 0-0 0 1 0 1 3 1 1 0 3 5 4 33 D. Andusic SG 13:44 7 2-5 40 0-0 0 2-5 40 1-2 50 0 1 1 3 3 1 0 2 5 5 98 A. Kulboka PF 15:19 2 1-4 25 1-1 100 0-3 0 0-0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 -2 2 TEAM TOTALS 75 24-56 42 13-25 52 11-31 35 16-22 72 9 33 42 23 16 8 6 24 100