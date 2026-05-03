Stoiximan GBL: Ο «χάρτης» της σεζόν 2026-27
Η φετινή χρονιά στην Elite League ολοκληρώθηκε με τη Δόξα Λευκάδας και τους Vikos Φalcons Ιωαννίνων να παίρνουν την άνοδο στη Stoiximan GBL.
Από τη νέα αγωνιστική χρονιά το ελληνικό πρωτάθλημα θα έχει 14 ομάδες, με τον Πανιώνιο να υποβιβάζεται στην Elite League.
Σε περίπτωση που κάποια ομάδα που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχει στην κορυφαία κατηγορία, τότε ο σύλλογος που υποβιβάστηκε, θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της wild card, που θα την επαναφέρει στην Α1.
Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Stoiximan GBL τη σεζόν 2026-27:
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
- ΑΕΚ
- ΠΑΟΚ
- ΑΡΗΣ
- ΗΡΑΚΛΗΣ
- ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
- ΜΥΚΟΝΟΣ
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
- ΚΑΡΔΙΤΣΑ
- ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
- ΜΑΡΟΥΣΙ
- ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
- ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
