Ο Προμηθέας επικράτησε του Ηρακλή με 97-85 και εκτός του ότι «κλείδωσε» την παραμονή στην GBL, άφησε τον «Γηραιό» εκτός από τα Playoffs του φετινού πρωταθλήματος.

Αν και οι πιθανότητες να υποβιβαστεί ήταν πολύ λίγες, ο Προμηθέας δεν έμπλεξε σε περιπέτειες και έφτασε στην τελική επικράτηση απέναντι στον Ηρακλή χωρίς να τον νοιάζουν τα άλλα ματς.

Με αυτή τη νίκη όχι μόνο «κλείδωσε» την παραμονή αλλά... έστειλε τον Γηραιό μακριά από τα φετινά Playoffs καθώς οι Θεσσαλονικείς ήθελαν μόνο τη νίκη ή και κάποιον άλλον συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Ο Γκραντ με 26 πόντους (7/10τρ.) και ο Γκρέι με άλλους 24 πόντους (4/11τρ., 6ασ.) ήταν εκείνοι που πρωτοστάτησαν για τη νίκη της ομάδας του, η οποία επέστρεψε στις νίκες χάρη σ ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 51-38.

Προμηθέας – Ηρακλής: Ο αγώνας

Ο Προμηθέας ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι στην Πάτρα και στο 01:46 πριν από το τέλος της 1ης περιόδου βρέθηκε να προηγείται με 21-19. Όμως ένα κρεσέντο του Κρις Σμιθ (8π.) οδήγησε τον Ηρακλή σε σερί 8-0 για το 21-27 του δεκαλέπτου. Έχοντας και την συμπαράσταση του Τσιακμά (8π.) ήταν εκείνοι που είχαν δώσει το προβάδισμα στον «Γηραιό» ο οποίος έφτασε και στο +10 (23-33) στο 12', με το επιμέρους σκορ να είχε φτάσει στο 2-14! Παρόλα αυτά υπήρξε αντίδραση από την πλευρά των γηπεδούχων οι οποίοι «επέστρεψαν» στο παιχνίδι και με τους Γκρέι, Γκραντ, Κόουλμαν έτρεξαν 9-0 σερί μειώνοντας σε 32-33 τρία λεπτά αργότερα. Μάλιστα ένα λεπτό πριν από το τέλος οι Πατρινοί έφεραν το ματς στα ίσια (44-44) για να κλείσει το ημίχρονο στο 46-47.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην 3η περίοδο καθώς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ και μάλιστα το σκορ άλλαζε συνεχώς χέρια. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκραντ, οι Πατρινοί έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους και μάλιστα κατάφεραν να προηγηθούν με 70-65 με τη λήξη του γ' δεκαλέπτου. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε πάρει... φωτιά καθώς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα είχε γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα! Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +14 για τον Προμηθέα (79-65) καθώς το δίδυμο των Γκραντ (20π.) και Γκρέι (18π.) είχε κάνει την (μεγάλη) διαφορά στο 13-0 σερί.

O Ηρακλής μείωσε έως και τους επτά πόντους (81-74), έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει περισσότερο και μαζί απώλεσε και την πιθανότητα να κερδίσει στην Πάτρα. Οι γηπεδούχοι είχανι γίνει τα «αφεντικά» του αγώνα, προηγήθηκαν με 15 ποντους διαφορά (91-76 στο 37') και έριξαν και... τυπικά τους τίτλους τέλους.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 46-47, 70-65, 97-85.

PROMITHEAS PATRAS VIKOS COLA (Coach: M. Batis) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 32 R. GRAY 36:15 24 4/11 2/6 10/11 35% 0 3 3 6 3 1 0 1 7 8 19 2 L. HAMMONDS 22:57 15 4/8 1/2 4/4 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 3 14 13 N. PLOTAS 29:09 10 2/2 0/1 6/8 66% 2 4 6 3 1 2 0 0 2 7 17 5 K. COLEMAN 31:03 8 4/4 0/2 0/0 66% 1 7 8 1 2 1 0 0 3 1 14 11 T. BAZINAS (C) 28:36 5 1/1 0/1 3/4 50% 0 2 2 6 3 0 0 0 2 2 8 BENCH 1 D. GRANT 22:10 26 7/10 3/3 3/3 66% 0 1 1 3 2 0 0 0 3 24 17 18 J. BELO-OSAGIE 13:52 7 2/3 0/0 3/5 66% 0 3 3 0 0 0 1 0 2 -18 9 77 S. STAVRAKOPOULOS 08:33 2 1/1 0/1 0/0 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -11 1 0 C. HARRIS 07:25 0 0/0 0/2 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 TEAM TOTALS 97 26/40 6/18 29/35 50% 3 27 30 19 11 5 1 1 20 - 106