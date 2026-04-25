O Nίκος Ρογκαβόπουλος τοποθετήθηκε πάνω στις δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο και στην αισιοδοξία που έδειξε για τη σειρά της Βαλένθια κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα της Μυκόνου στο τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου με 97-76 και έκανε μια καλή προπόνηση ενόψει του ταξιδιού στην Ισπανία και τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Βαλένθια στα playoffs της Euroleague.

Ωστόσο, είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο, που αναδείχθηκε ως ο rising star της EuroLeague, αλλά και μέλος τη κορυφαίας πεντάδας της φετινής σεζόν, ο οποίος μίλησε για τη σειρά που θα ακολουθήσει. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές, αλλά… έξι, επτά ή οκτώ! Όλοι μπορούν να νικήσουν τον οποιονδήποτε στη EuroLeague».

Πάνω σε αυτές τις δηλώσεις τοποθετήθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους (3/4 διπ., 3/3 τριπ.) και 7 ριμπάουντ μένοντας σε εξαιρετική φόρμα. Χαρακτηριστικά είπε: «Η αντίπαλη ομάδα το έχει σίγουρο ότι θα περάσει. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχει κίνητρο και θίγεται και ο εγωισμός παιδιών με κορυφαία κλάση».

Και συνέχισε: «Δεν έχουμε το πλεονέκτημα, αυτή είναι η κατάσταση. Θα είχαμε μεγάλο αβαντάζ, αλλά έχουμε δει ότι δεν παίζει ρόλο η έδρα. Θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε στο Final Four. Υπάρχει πίστη στην ομάδα. Γενικά έχει βελτιωθεί πολύ η εικόνα μας από την επιστροφή του Λεσόρ, όπως και η είσδος του Χέιζ-Ντέιβις. Βρισκόμαστε όσο γίνεται και καλύτερα πλέον. Η χρονιά έχει τα πάνω της και τα κάτω της, χρειάζεται επιμονή και προσπάθεια».